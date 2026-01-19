Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

關鍵基礎設施條例生效　專員陳永安：加強企業電腦系統安全 外資來港投資更添信心

社會
更新時間：07:00 2026-01-19 HKT
發佈時間：07:00 2026-01-19 HKT

因應全球不同地區的關鍵基礎設施電腦系統近年受到不同類型攻擊，政府制訂的新法例於元旦日正式生效，專責辦公室亦於同日運作。首任關鍵基礎設施（電腦系統安全）專員陳永安表示，長遠目標是與營運者建立伙伴合作關係，希望所有關鍵基礎設施營造企業文化，「對電腦系統安全負起責任，員工亦培養一個文化，小心地保護系統順暢運作。」令外資來港投資更添信心。

 


正積極與不同的營運者接觸


 

陳永安接受訪問時表示，《關鍵基礎設施（電腦系統安全）條例》的目的，是向指定營運者施行三類法定責任，以減低必要服務因網絡攻擊被擾亂或破壞的風險，最終是希望提升香港整體電腦系統安全。除了已發出的《實務守則》，其他工作亦逐步進行。

 

陳永安稱，受規管的8大界別沒有優先次序，現階段正積極與不同的營運者接觸，了解潛在營運者的日常運作，從而將來可作出指定，並制定該界別的實務守則；計劃於今年年中，因應其關鍵及準備程度作出指定，即指定是否屬關鍵基礎設施營運者和關鍵電腦系統，並監察其遵從法定責任的情況。 

陳永安續謂，長遠目標是與營運者建立伙伴合作關係，希望所有關鍵基礎設施營造到企業文化，「對電腦系統安全負起責任，員工亦培養一個文化，小心地保護系統順暢運作，以及所儲存的敏感或與民生有關的資料。」

 


一旦系統失守　對民生造成很大影響

 

陳永安強調，《實務守則》屬指引性質，而非法例或附屬法例，內容參照國家、國際標準及行業良好作業模式，經多輪諮詢後涵蓋逾200項要求，以幫助營運者履行其法定責任。他指，自草擬階段起，多次與潛在營運者溝通，《條例》通過後，仍然保持緊密接觸，當中就《實務守則》落地進行不下40次諮詢及會議，各持份者對初稿「很滿意」，認為是嚴謹且全面，另一方面亦是切實可行，故推出過程很順利。

對於全球不同地區的關鍵基礎設施電腦系統，近年亦受到不同類型攻擊，陳永安指，以能源界為例，一旦系統失守，最直接影響是停電，又或者負責調節溫度的系統受到攻擊，會對員工及附近居民構成威脅。此外，若海、陸、空交通營運者的電腦系統受到威脅，可能出現航班升降、登記乘坐航班、購票等服務干擾，對民生造成很大影響。
 


條例是鼓勵外資來港催化劑
 

至於《條例》會否影響外資來港投資，陳永安認為情況正好相反，「香港作為國際大都市、金融中心，保護關鍵基礎設施很重要，故推行《條例》是必須的」。他謂，近年其他司法管轄區已推出相關法例，外資對有關的監管框架並不陌生。在有法可依、法例規管下，營造及提升香港整體電腦系統安全，對不論是作為服務供應商，還是將會營運關鍵基礎設施的外資而言，也是一個信心，故反而是鼓勵其來港一個好的催化劑。

記者：何姵妤

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
周焯華大女碩士畢業！「洗米嫂」與繼子周柏豪赴英出席畢業禮 周梓潼擁名媛級Package
周焯華大女碩士畢業！「洗米嫂」與繼子周柏豪赴英出席畢業禮 周梓潼擁名媛級Package
影視圈
14小時前
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
商業創科
2026-01-17 17:47 HKT
「火雲邪神」梁小龍離世享年77歲 《陳真》、《功夫》成代表作 告別信曝光：原諒我不辭而別丨獨家
00:59
「火雲邪神」梁小龍離世享年77歲 《陳真》、《功夫》成代表作 告別信曝光：原諒我不辭而別丨獨家
影視圈
10小時前
特朗普本周迎執政一周年 諸多政策擾全球 專家料「拋售美國」交易浮現
特朗普本周迎執政一周年 諸多政策擾全球 專家料「拋售美國」交易浮現
宏觀經濟
2小時前
深圳好去處2026｜40大深圳一日遊食買玩推介！最新商場購物/超市批發中心/飲茶+火鍋海鮮放題/打卡玩樂 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣地鐵沿線
深圳好去處2026｜40大深圳一日遊食買玩推介！最新商場購物/超市批發中心/飲茶+火鍋海鮮放題/打卡玩樂 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣地鐵沿線
旅遊
16小時前
靚女姐姐截停強塞都會票 港女入閘後有驚喜：冇諗過咁樣俾人 網民看出背後動機｜Juicy叮
靚女姐姐截停強塞都會票 港女入閘後有驚喜：冇諗過咁樣俾人 網民看出背後動機｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
前童星意外枉死街頭終年33歲 被拖行一個街口慘死 警方公開CCTV曝光生前最後畫面
前童星意外枉死街頭終年33歲 被拖行一個街口慘死 警方公開CCTV曝光生前最後畫面
影視圈
12小時前
特朗普四出點火 全球陷混亂 警惕任期第二年泡沫爆破 專家剖析對香港股樓影響｜林本利
特朗普四出點火 全球陷混亂 警惕任期第二年泡沫爆破 專家剖析對香港股樓影響｜林本利
投資理財
2026-01-18 06:00 HKT
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！鐵板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店見證九龍灣變遷 網民勾集體回憶：以前嚿牛油係重點
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！鐵板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店見證九龍灣變遷 網民勾集體回憶：以前嚿牛油係重點
飲食
21小時前