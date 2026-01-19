關鍵基礎設施條例生效　專員陳永安：加強企業電腦系統安全 外資來港投資更添信心

因應全球不同地區的關鍵基礎設施電腦系統近年受到不同類型攻擊，政府制訂的新法例於元旦日正式生效，專責辦公室亦於同日運作。首任關鍵基礎設施（電腦系統安全）專員陳永安表示，長遠目標是與營運者建立伙伴合作關係，希望所有關鍵基礎設施營造企業文化，「對電腦系統安全負起責任，員工亦培養一個文化，小心地保護系統順暢運作。」令外資來港投資更添信心。



正積極與不同的營運者接觸





陳永安接受訪問時表示，《關鍵基礎設施（電腦系統安全）條例》的目的，是向指定營運者施行三類法定責任，以減低必要服務因網絡攻擊被擾亂或破壞的風險，最終是希望提升香港整體電腦系統安全。除了已發出的《實務守則》，其他工作亦逐步進行。





陳永安稱，受規管的8大界別沒有優先次序，現階段正積極與不同的營運者接觸，了解潛在營運者的日常運作，從而將來可作出指定，並制定該界別的實務守則；計劃於今年年中，因應其關鍵及準備程度作出指定，即指定是否屬關鍵基礎設施營運者和關鍵電腦系統，並監察其遵從法定責任的情況。

陳永安續謂，長遠目標是與營運者建立伙伴合作關係，希望所有關鍵基礎設施營造到企業文化，「對電腦系統安全負起責任，員工亦培養一個文化，小心地保護系統順暢運作，以及所儲存的敏感或與民生有關的資料。」







一旦系統失守 對民生造成很大影響





陳永安強調，《實務守則》屬指引性質，而非法例或附屬法例，內容參照國家、國際標準及行業良好作業模式，經多輪諮詢後涵蓋逾200項要求，以幫助營運者履行其法定責任。他指，自草擬階段起，多次與潛在營運者溝通，《條例》通過後，仍然保持緊密接觸，當中就《實務守則》落地進行不下40次諮詢及會議，各持份者對初稿「很滿意」，認為是嚴謹且全面，另一方面亦是切實可行，故推出過程很順利。

對於全球不同地區的關鍵基礎設施電腦系統，近年亦受到不同類型攻擊，陳永安指，以能源界為例，一旦系統失守，最直接影響是停電，又或者負責調節溫度的系統受到攻擊，會對員工及附近居民構成威脅。此外，若海、陸、空交通營運者的電腦系統受到威脅，可能出現航班升降、登記乘坐航班、購票等服務干擾，對民生造成很大影響。





條例是鼓勵外資來港催化劑



至於《條例》會否影響外資來港投資，陳永安認為情況正好相反，「香港作為國際大都市、金融中心，保護關鍵基礎設施很重要，故推行《條例》是必須的」。他謂，近年其他司法管轄區已推出相關法例，外資對有關的監管框架並不陌生。在有法可依、法例規管下，營造及提升香港整體電腦系統安全，對不論是作為服務供應商，還是將會營運關鍵基礎設施的外資而言，也是一個信心，故反而是鼓勵其來港一個好的催化劑。

記者：何姵妤