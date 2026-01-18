Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

國泰大阪返港航班技術問題取消 派餐券安撫 乘客網上還原時間線

社會
更新時間：22:30 2026-01-18 HKT
發佈時間：22:30 2026-01-18 HKT

國泰航空今日（18日）一班原定日本時間傍晚6時05分、由大阪飛往香港的CX507航班，臨起飛前宣布取消，並派發餐券安撫乘客。國泰航空回覆《星島頭條》查詢時證實CX507航班因技術問題要取消，工程人員正進行檢查及維修，並就事件對顧客帶來之不便衷心致歉。

國泰又指，已即時安排顧客轉乘其他航班，並會向部分需要在大阪過夜的顧客作出賠償，或提供酒店。等候期間，國泰機場服務團隊亦向所有顧客派發餐券。

國泰表示，CX507航班因技術問題需要取消。國泰網站圖片
國泰表示，CX507航班因技術問題需要取消。國泰網站圖片

乘客：派餐券秩序良好

國泰CX507航班臨時取消，有乘客在社交平台還原時間線。該乘客在帖文還原時間線，指原定登機時間是傍晚5時35分，但地勤早已在屏幕上打出需要維修、延遲登機的訊信，而5時43分已經在準備餐券。及至6點17分，正式宣布取消航班，並有6至7位地勤人員安排餐券派發，其餘地勤則忙於與其他單位聯絡，現場有大量乘客查詢及有部分人不滿。

日本設3特定櫃位辦入境手續

至於派發餐券，該乘客指現場秩序大致良好，未有大混亂或嗌交，反而乘客之間有交流預訂酒店資訊及安排，形容「中間可見不少互助情況」。地勤人員亦一直「開咪」更新狀況，安排與承諾大致相符。晚上8點前已陸續安排乘客搭列車重新入境，日本入境當局有開放3個特定櫃位處理，行李亦全部整齊擺放在行李輸送帶附近，過程有地勤舉牌指引。

該乘客最後指，自己8點20分完成所有手續，重新在日本境內自由活動。

資料來源：Threads

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
「火雲邪神」梁小龍離世享年77歲 《陳真》、《功夫》成代表作 告別信曝光：原諒我不辭而別丨獨家
00:59
「火雲邪神」梁小龍離世享年77歲 《陳真》、《功夫》成代表作 告別信曝光：原諒我不辭而別丨獨家
影視圈
1小時前
靚女姐姐截停強塞都會票 港女入閘後有驚喜：冇諗過咁樣俾人 網民看出背後動機｜Juicy叮
靚女姐姐截停強塞都會票 港女入閘後有驚喜：冇諗過咁樣俾人 網民看出背後動機｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
00:16
渣打馬拉松2026︱中年漢孭B跑全馬惹熱議 同場跑手：幾唔負責任先會咁做？
突發
4小時前
陳松伶親回與張鐸姊弟戀婚姻兩大傳聞 曾因無法生育遭奶奶冷待 與老公至今未做一事
陳松伶親回與張鐸姊弟戀婚姻兩大傳聞 曾因無法生育遭奶奶冷待 與老公至今未做一事
影視圈
10小時前
梁小龍離世丨曾有兩段婚姻隱婚誕女 前妻黎愛蓮傳遭家暴捲夫仇家襲擊致毀容
梁小龍離世丨曾有兩段婚姻隱婚誕女 前妻黎愛蓮傳遭家暴捲夫仇家襲擊致毀容
影視圈
7小時前
長壽秘訣︱追劇到半夜日日吃零食 溫州101歲阿婆反向養生
長壽秘訣︱追劇到半夜日日吃零食 溫州101歲阿婆反向養生
即時中國
7小時前
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
商業創科
2026-01-17 17:47 HKT
定存攻略｜恒生退市可考慮高息定存 3個月最高3厘 一間逆市上調12個月期息率
定存攻略｜恒生退市可考慮高息定存 3個月最高3厘 一間逆市上調12個月期息率
投資理財
11小時前
深圳好去處2026｜40大深圳一日遊食買玩推介！最新商場購物/超市批發中心/飲茶+火鍋海鮮放題/打卡玩樂 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣地鐵沿線
深圳好去處2026｜40大深圳一日遊食買玩推介！最新商場購物/超市批發中心/飲茶+火鍋海鮮放題/打卡玩樂 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣地鐵沿線
旅遊
7小時前
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！鐵板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店見證九龍灣變遷 網民勾集體回憶：以前嚿牛油係重點
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！鐵板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店見證九龍灣變遷 網民勾集體回憶：以前嚿牛油係重點
飲食
12小時前