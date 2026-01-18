國泰大阪返港航班技術問題取消 派餐券安撫 乘客網上還原時間線

國泰航空今日（18日）一班原定日本時間傍晚6時05分、由大阪飛往香港的CX507航班，臨起飛前宣布取消，並派發餐券安撫乘客。國泰航空回覆《星島頭條》查詢時證實CX507航班因技術問題要取消，工程人員正進行檢查及維修，並就事件對顧客帶來之不便衷心致歉。

國泰又指，已即時安排顧客轉乘其他航班，並會向部分需要在大阪過夜的顧客作出賠償，或提供酒店。等候期間，國泰機場服務團隊亦向所有顧客派發餐券。

國泰表示，CX507航班因技術問題需要取消。國泰網站圖片

乘客：派餐券秩序良好

國泰CX507航班臨時取消，有乘客在社交平台還原時間線。該乘客在帖文還原時間線，指原定登機時間是傍晚5時35分，但地勤早已在屏幕上打出需要維修、延遲登機的訊信，而5時43分已經在準備餐券。及至6點17分，正式宣布取消航班，並有6至7位地勤人員安排餐券派發，其餘地勤則忙於與其他單位聯絡，現場有大量乘客查詢及有部分人不滿。

日本設3特定櫃位辦入境手續

至於派發餐券，該乘客指現場秩序大致良好，未有大混亂或嗌交，反而乘客之間有交流預訂酒店資訊及安排，形容「中間可見不少互助情況」。地勤人員亦一直「開咪」更新狀況，安排與承諾大致相符。晚上8點前已陸續安排乘客搭列車重新入境，日本入境當局有開放3個特定櫃位處理，行李亦全部整齊擺放在行李輸送帶附近，過程有地勤舉牌指引。

該乘客最後指，自己8點20分完成所有手續，重新在日本境內自由活動。

資料來源：Threads