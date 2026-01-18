剪短簡約公屋螺絲︱承建商「安保工程」：或涉個別人士刑事行為已報警

建築署去年主動巡查小欖樂安排、屯門欣寶路及柴灣常安街3個簡約公屋項目，揭發螺絲被剪短及鐵板連接孔遭擅自擴大等問題。發展局早前表示，接納建築署獨立調查專隊提交的報告，決定暫停承建商「安保工程」認可公共工程承建商名冊、認可公共工程物料供應商及專門承造商名冊內的投標資格一年。

安保工程控股（01627）今日（18日）公告，事件可能涉及個別人士的刑事行為，公司早前已主動向警方舉報，承諾會嚴肅處理事件，全力協助及配合所有調查工作。

