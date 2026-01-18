流感︱14歲少年甲流併發肺炎及敗血性休克 留醫PICU情況危殆

衞生防護中心今日（18日）接獲一宗兒童感染季節性流感的嚴重個案，一名有長期病患的14歲男童確診甲型流感，併發嚴重肺炎和敗血性休克，目前情況危殆。

中心指，男童於1月16日出現發燒、氣促和咳嗽帶痰，翌日到東區醫院急症室求醫，同日轉到該院兒童深切治療部接受進一步治療，目前情況危殆。他的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎和敗血性休克。

14歲男童感染甲型流感，留醫東區醫院兒童深切治療部，情況危殆。

病發前三天接種流感疫苗

初步調查顯示，該男童於發病前3天才接種2025／26年度季節性流感疫苗，由於接種後一般需要兩周身體才能產生足夠保護力，所以男童未能受到疫苗保護，因此個案被視為未接種疫苗。男童在潛伏期內沒有外遊。他其中兩名家居接觸者早前均出現輕微呼吸道感染症狀，當中一名家居接觸者的鼻腔拭子樣本經快速測試後對甲型流感呈陽性反應，但症狀輕微，無需住院。

在剛結束的夏季流感季節，共錄得25宗涉及兒童流感的嚴重個案，包括3宗死亡個案，涉及的兒童年齡介乎6個月至17歲。當中，20宗（80%）個案沒有接種季節性流感疫苗（包括一宗個案在發病前4天才接種2025／26年度季節性流感疫苗）。