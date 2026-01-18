Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

流感︱14歲少年甲流併發肺炎及敗血性休克 留醫PICU情況危殆

社會
更新時間：20:21 2026-01-18 HKT
發佈時間：20:21 2026-01-18 HKT

衞生防護中心今日（18日）接獲一宗兒童感染季節性流感的嚴重個案，一名有長期病患的14歲男童確診甲型流感，併發嚴重肺炎和敗血性休克，目前情況危殆。

中心指，男童於1月16日出現發燒、氣促和咳嗽帶痰，翌日到東區醫院急症室求醫，同日轉到該院兒童深切治療部接受進一步治療，目前情況危殆。他的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎和敗血性休克。

14歲男童感染甲型流感，留醫東區醫院兒童深切治療部，情況危殆。
14歲男童感染甲型流感，留醫東區醫院兒童深切治療部，情況危殆。

病發前三天接種流感疫苗

初步調查顯示，該男童於發病前3天才接種2025／26年度季節性流感疫苗，由於接種後一般需要兩周身體才能產生足夠保護力，所以男童未能受到疫苗保護，因此個案被視為未接種疫苗。男童在潛伏期內沒有外遊。他其中兩名家居接觸者早前均出現輕微呼吸道感染症狀，當中一名家居接觸者的鼻腔拭子樣本經快速測試後對甲型流感呈陽性反應，但症狀輕微，無需住院。

在剛結束的夏季流感季節，共錄得25宗涉及兒童流感的嚴重個案，包括3宗死亡個案，涉及的兒童年齡介乎6個月至17歲。當中，20宗（80%）個案沒有接種季節性流感疫苗（包括一宗個案在發病前4天才接種2025／26年度季節性流感疫苗）。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
「火雲邪神」梁小龍離世享年77歲 武打經典作無數 《陳真》、《功夫》深入民心丨獨家
00:59
「火雲邪神」梁小龍離世享年77歲 武打經典作無數 《陳真》、《功夫》深入民心丨獨家
影視圈
6小時前
靚女姐姐截停強塞都會票 港女入閘後有驚喜：冇諗過咁樣俾人 網民看出背後動機｜Juicy叮
靚女姐姐截停強塞都會票 港女入閘後有驚喜：冇諗過咁樣俾人 網民看出背後動機｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
陳松伶親回與張鐸姊弟戀婚姻兩大傳聞 曾因無法生育遭奶奶冷待 與老公至今未做一事
陳松伶親回與張鐸姊弟戀婚姻兩大傳聞 曾因無法生育遭奶奶冷待 與老公至今未做一事
影視圈
9小時前
梁小龍離世丨曾有兩段婚姻隱婚誕女 前妻黎愛蓮傳遭家暴捲夫仇家襲擊致毀容
梁小龍離世丨曾有兩段婚姻隱婚誕女 前妻黎愛蓮傳遭家暴捲夫仇家襲擊致毀容
影視圈
5小時前
00:16
渣打馬拉松2026︱中年漢孭B跑全馬惹熱議 同場跑手：幾唔負責任先會咁做？
突發
3小時前
01:04
渣打馬拉松2026︱累計59名跑手送院 兩危殆三嚴重
突發
4小時前
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
定存攻略｜恒生退市可考慮高息定存 3個月最高3厘 一間逆市上調12個月期息率
定存攻略｜恒生退市可考慮高息定存 3個月最高3厘 一間逆市上調12個月期息率
投資理財
9小時前
文記車仔麵執咗1間！「5舖街霸」神話不再？網民嘲「正常」 怒數3宗罪：熱潮過咗 人走茶涼
文記車仔麵執咗1間！「5舖街霸」神話不再？網民嘲「正常」 怒數3宗罪：熱潮過咗 人走茶涼
飲食
2026-01-17 15:47 HKT
港男鬧爆超市賣「下欄」金奇異果︰擺極都唔熟，好酸好硬！供應商Zespri話有得解 教一招催熟
港男鬧爆超市賣「下欄」金奇異果︰擺極都唔熟，好酸好硬！供應商Zespri話有得解 教一招催熟
飲食
2026-01-17 16:37 HKT