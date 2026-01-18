中大舉辦「全國海洋知識競賽香港區選拔賽」總決賽 前三甲將競逐國家極地科考機會

香港中文大學主辦的「第15屆全國海洋知識競賽香港區選拔賽」總決賽，今天（18日）於中大校園圓滿舉行，共吸引逾300名觀眾到場觀賽。賽事通過必答題、搶答題及挑戰題三大環節，全方位考驗選手的海洋知識、臨場應變能力及心理質素。最终，來自香港科技大學的黃昶彬、香港中文大學的劉潤潔，及香港城市大學的伍俊雄，憑藉出色的表現勇奪前三甲，他們將於本年5月代表香港出戰全國總決賽，與來自全國各地的優秀選手們切磋較量，競逐參與國家極地科考的寶貴機會。

出席頒獎典禮的嘉賓包括中大校長盧煜明、中華人民共和國自然資源部國際合作司（海洋權益司）司長陳丹紅、宣傳教育中心主任夏俊、香港中聯辦教育科技部副部長葉水球、創新科技及工業局副局長張曼莉（以視像模式參與）、香港區選拔賽組委會主席馬逢國、香港區選拔賽贊助機構、組織委員會、學術委員會成員，以及一眾支持機構代表等。

盧煜明：推動海洋教育和科研創新

盧煜明致歡迎辭時表示，廣闊的海洋為創新事業提供了無限空間，包括跨學科融合的機會，也需要人工智能等前沿科技，來為深海探測、生物醫藥、能源開發等關鍵領域帶來突破。當前，國家大力支持海洋探索，中大會致力履行社會責任，推動官、產、學、研合作，積極融入國家發展，推動海洋教育和科研創新，進一步鞏固香港國際創新中心的地位，助力國家經濟高質量發展。

陳丹紅：賽事強化香港在海洋強國戰略地位

陳丹紅指，香港是國際金融、航運、貿易中心，憑借獨特的制度、區位優勢與深厚的科研教育底蘊，在全球海洋合作中發揮著不可替代的作用。此次香港區選拔賽的成功舉辦，將進一步激發香港青年和公眾對海洋事業的熱情，助力海洋知識普及與文化傳播，培養海洋人才，強化香港在海洋強國戰略中的地位。

夏俊指出，本屆競賽首次設立香港賽區，是全國海洋知識競賽發展歷程中的一件大事，必將進一步促進香港學生和社會公眾更加關心海洋、熱愛海洋，激發對海洋事業發展的興趣和熱情。

張曼莉：培養前沿科技 加強灣區合作

張曼莉透過視像致辭表示，在國家的支持下，香港科學家積極參與到包括南北極科考、深海探測等國家項目中，這些都充分體現在海洋、極地工作中的「香港力量」。香港也會繼續致力地培養更多前沿科技，包括海洋科技的人才，並會加強與大灣區內不同城市的科技合作。而本次海洋知識競賽也是當局回應國家發展戰略的一項具體行動。

馬逢國表示，今年香港賽區首次加入「全國海洋知識競賽」，正是一個以賽促學的寶貴機會——組委會希望通過比賽，激發年輕一代對海洋相關學科的探索熱情，培育優秀的海洋人才，也希望廣大香港公眾深入了解國家海洋事業發展、學習海洋科技創新與生態保護等領域的知識，為香港海洋事業的長遠發展奠定堅實基礎。

賽事吸引逾400大專生報名

作為此項國家級賽事首次增設的香港區選拔賽，賽事自去年9月啟動以來反應熱烈，吸引了全港20間大專院校逾400名大專生報名參賽。大專組賽事歷時數月，經過線上初賽及兩輪線下複賽嚴格選拔，最終由來自中大、科大、城大、浸大及理大的8名選手脫穎而出，成功晉級總決賽。此外，比賽亦設公眾線上問答遊戲，吸引近80間中小學及公眾參與，報名人數超過二萬人，累計答題次數近九萬次，充分展現香港青年及市民對海洋保育與科學知識的熱忱與關注。

「全國海洋知識競賽」自2008年創辦，由中華人民共和國自然資源部、共青團中央、海軍政治工作部共同主辦，是全國大型海洋知識普及活動之一。今年賽事首度增設香港選拔賽，中大獲得國家部委支持，成為香港選拔賽的主辦單位，與香港各大學及社會組織攜手，推動香港海洋科技創新與保育科普，培育下一代海洋科研人才。