Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬會表揚運動員全運會取得佳績 陳國基：港隊展現出色競技水平和拼搏精神

社會
更新時間：14:33 2026-01-18 HKT
發佈時間：14:33 2026-01-18 HKT

香港賽馬會舉辧「十五運會香港獎牌運動員賽馬日」，表揚運動員於全運會取得佳績，為港爭光的傑出貢獻。政務司司長陳國基表示，香港派出歷來陣容最龐大的代表團參與今屆全運，創下香港特區參加全運會的最佳成績，令他深感自豪。

陳國基在開幕儀式上致辭時表示，今屆全運會香港派出，包括超過600名運動員及約270名隨隊工作人員和醫護人員，參與28個競賽項目，並在其中七個項目，取得九金、兩銀、八銅共19面獎牌年，展現了運動員出色的競技水平和拼搏精神。

陳國基出席十五運會香港獎牌運動員賽馬日開幕儀式。政府新聞處圖片
陳國基出席十五運會香港獎牌運動員賽馬日開幕儀式。政府新聞處圖片

政府續加大資源投放完善體育發展政策

陳國基又指，這次十五運會得以「簡約、安全、精彩」地順利舉行，充分展現了粵港澳三地共融合作的強大力量，也為推動大灣區體育產業聯動發展，奠定了堅實的基礎。他並感謝馬會作為全運會香港賽區唯一合作夥伴，除了慷慨贊助四億五千萬元，支持香港賽區籌辦賽事，更派出約100名義工參與，協助賽事順利進行，貢獻良多。

他續稱，馬會亦透過「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，獎勵在大型運動會取得佳績的香港運動員；而在這次十五運會中，獲獎牌的香港運動員合共獲頒發超過1,100萬元獎金。香港運動員近年在國際賽事屢創佳績，實在有賴各位運動員、教練團隊和體育界的共同努力。特區政府亦繼續加大資源投放，完善體育發展的政策。

馬會主席廖長江則祝賀運動員，期望獎金可勉勵他們再接再厲，馬會將繼續積極推動體育發展。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
渣打馬拉松2026 ‧ 持續更新
01:04
渣打馬拉松2026．持續更新︱田總：得獎名單暫無調亂號碼布情況 10名海外精英跑手獲金級成績
社會
2小時前
文記車仔麵執咗1間！「5舖街霸」神話不再？網民嘲「正常」 怒數3宗罪：熱潮過咗 人走茶涼
文記車仔麵執咗1間！「5舖街霸」神話不再？網民嘲「正常」 怒數3宗罪：熱潮過咗 人走茶涼
飲食
23小時前
港男鬧爆超市賣「下欄」金奇異果︰擺極都唔熟，好酸好硬！供應商Zespri話有得解 教一招催熟
港男鬧爆超市賣「下欄」金奇異果︰擺極都唔熟，好酸好硬！供應商Zespri話有得解 教一招催熟
飲食
23小時前
01:04
渣打馬拉松2026︱50名跑手送院 二人危殆 二人嚴重
突發
8分鐘前
前TVB一線花旦近照曝光 夫婦歐遊一細節甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
前TVB一線花旦近照曝光 夫婦歐遊一細節甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
影視圈
17小時前
陳松伶親回與張鐸姊弟戀婚姻兩大傳聞 曾因無法生育遭奶奶冷待 與老公至今未做一事
陳松伶親回與張鐸姊弟戀婚姻兩大傳聞 曾因無法生育遭奶奶冷待 與老公至今未做一事
影視圈
3小時前
01:39
渣打馬拉松2026｜周潤發跑10K兩個鐘衝線 參賽「志在同觀眾打招呼 」：最緊要享受過程！
社會
5小時前
44歲媽媽患末期子宮頸癌 赴瑞士安樂死 臨終前因女兒1句話釋懷
44歲媽媽患末期子宮頸癌 赴瑞士安樂死 臨終前因女兒1句話釋懷
保健養生
2026-01-16 18:19 HKT
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
商業創科
21小時前
渣打馬拉松2026丨周潤發自爆「轉行」做教練豪言跑到120歲 「學生」鮑起靜超班鄭則仕最有錢
05:19
渣打馬拉松2026丨周潤發自爆「轉行」做教練豪言跑到120歲 「學生」鮑起靜超班鄭則仕最有錢
影視圈
7小時前