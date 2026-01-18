馬會表揚運動員全運會取得佳績 陳國基：港隊展現出色競技水平和拼搏精神

香港賽馬會舉辧「十五運會香港獎牌運動員賽馬日」，表揚運動員於全運會取得佳績，為港爭光的傑出貢獻。政務司司長陳國基表示，香港派出歷來陣容最龐大的代表團參與今屆全運，創下香港特區參加全運會的最佳成績，令他深感自豪。

陳國基在開幕儀式上致辭時表示，今屆全運會香港派出，包括超過600名運動員及約270名隨隊工作人員和醫護人員，參與28個競賽項目，並在其中七個項目，取得九金、兩銀、八銅共19面獎牌年，展現了運動員出色的競技水平和拼搏精神。

陳國基出席十五運會香港獎牌運動員賽馬日開幕儀式。政府新聞處圖片

政府續加大資源投放完善體育發展政策

陳國基又指，這次十五運會得以「簡約、安全、精彩」地順利舉行，充分展現了粵港澳三地共融合作的強大力量，也為推動大灣區體育產業聯動發展，奠定了堅實的基礎。他並感謝馬會作為全運會香港賽區唯一合作夥伴，除了慷慨贊助四億五千萬元，支持香港賽區籌辦賽事，更派出約100名義工參與，協助賽事順利進行，貢獻良多。

他續稱，馬會亦透過「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，獎勵在大型運動會取得佳績的香港運動員；而在這次十五運會中，獲獎牌的香港運動員合共獲頒發超過1,100萬元獎金。香港運動員近年在國際賽事屢創佳績，實在有賴各位運動員、教練團隊和體育界的共同努力。特區政府亦繼續加大資源投放，完善體育發展的政策。

馬會主席廖長江則祝賀運動員，期望獎金可勉勵他們再接再厲，馬會將繼續積極推動體育發展。