渣打馬拉松2026｜黃尹雋、羅映潮奪本地男女全馬冠軍 羅映潮指未達目標：中途突然刮大風影響成績

渣打馬拉松2026今日（18日）舉行，約7.4萬名選手參加。半馬挑戰組及10公里挑戰組，於清晨5時30分起步。奪得全馬男子本地冠軍的是黃尹雋（2小時26分47秒）。奪得全馬女子本地冠軍的羅映潮（2小時41分29秒）坦言，今年是她跑過最艱難的一次渣打馬拉松。

羅映潮：中途突然刮大風影響成績

羅映潮說，「本來想在2小時39分內衝線，但跑到中途突然刮起大風，影響成績。」她指，自己上一次跑馬拉松已是一周前的國際賽，為避免受傷，因此這次並沒有加強訓練，而是盡量保持好狀態，以備戰亞運。她又希望通過渣馬提升實戰經驗，讓自己能夠在亞運中取得佳績。

記者 蕭博禧

攝影 陳浩元