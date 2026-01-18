Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

渣打馬拉松2026︱新地郭炳聯參與「領袖盃」 與多位政商界領袖賽道上展現活力

社會
更新時間：10:44 2026-01-18 HKT
發佈時間：10:44 2026-01-18 HKT

渣打馬拉松2026今日（18日）舉行，新鴻基地產主席兼董事總經理郭炳聯亦有參與「領袖盃」，與多位政商界領袖一同於賽道上展現活力。

郭炳聯表示，新地一直提倡健康生活，鼓勵公眾多做運動，並在強身健體之餘加入慈善元素，藉以體現運動行善、以心建家的精神。 「我很高興能再次參與香港馬拉松的領袖盃，與眾多友好一同在賽道上感受熱鬧氣氛，亦感謝主辦方安排得宜，令活動順利舉行。」

新地主席兼董事總經理郭炳聯參與「香港馬拉松 2 02 6－領袖盃」。圖片由新鴻基地產提供
新地主席兼董事總經理郭炳聯參與「香港馬拉松 2 02 6－領袖盃」。圖片由新鴻基地產提供
新地主席兼董事總經理郭炳聯參與「香港馬拉松 2 02 6－領袖盃」。圖片由新鴻基地產提供
新地主席兼董事總經理郭炳聯參與「香港馬拉松 2 02 6－領袖盃」。圖片由新鴻基地產提供

活動沿途吸引市民熱情打氣，新地義工隊亦加入加油行列，參賽健兒在一片歡呼聲中順利完成2公里賽程。

秉持「運動行善」精神，新地多年來積極支持慈善體育活動，今年初便冠名贊助「2026公益金新鴻基地產慈善馬拉松」；此外，自2015年首辦以來，一直冠名及慈善贊助的「新鴻基地產香港單車節」，以體育盛事向全世界推廣香港、推動本地單車運動風氣。

相關新聞：

渣打馬拉松2026︱政商界名人參與領袖盃 陳茂波、鄧炳強一同挑戰約2公里賽事

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
渣打馬拉松2026 ‧ 持續更新
00:58
渣打馬拉松2026．持續更新︱選手指香港賽道具挑戰性 「發哥」周潤發10公里賽衝線
社會
1小時前
前TVB一線花旦近照曝光 夫婦歐遊一細節甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
前TVB一線花旦近照曝光 夫婦歐遊一細節甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
影視圈
13小時前
文記車仔麵執咗1間！「5舖街霸」神話不再？網民嘲「正常」 怒數3宗罪：熱潮過咗 人走茶涼
文記車仔麵執咗1間！「5舖街霸」神話不再？網民嘲「正常」 怒數3宗罪：熱潮過咗 人走茶涼
飲食
19小時前
陳松伶親回與張鐸姊弟戀婚姻兩大傳聞 曾因無法生育遭奶奶冷待 與老公至今未做一事
陳松伶親回與張鐸姊弟戀婚姻兩大傳聞 曾因無法生育遭奶奶冷待 與老公至今未做一事
影視圈
14小時前
港男鬧爆超市賣「下欄」金奇異果︰擺極都唔熟，好酸好硬！供應商Zespri話有得解 教一招催熟
港男鬧爆超市賣「下欄」金奇異果︰擺極都唔熟，好酸好硬！供應商Zespri話有得解 教一招催熟
飲食
18小時前
特朗普四出點火令全球陷混亂 任期第二年警惕泡沫爆破 專家剖析對香港股樓影響｜林本利
特朗普四出點火令全球陷混亂 任期第二年警惕泡沫爆破 專家剖析對香港股樓影響｜林本利
投資理財
5小時前
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
商業創科
17小時前
六合彩攪珠結果出爐｜頭獎$3100萬 睇下幸運兒係咪你!
六合彩攪珠結果出爐｜$3100萬頭獎無人中 下期頭獎基金增至4000萬
社會
13小時前
李丞責2026馬年運程｜12生肖事業/健康/愛情/財運一文睇清！犯太歲要趨吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
李丞責2026馬年運程｜12生肖事業/健康/愛情/財運一文睇清！犯太歲要趨吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
生活百科
2026-01-17 10:00 HKT
渣打馬拉松2026︱1.18開跑 一文睇清路線/跑手包領取須知/天氣/封路/交通安排（附跑手專屬優惠清單）
渣打馬拉松2026︱1.18開跑 一文睇清路線/跑手包領取須知/天氣/封路/交通安排（附跑手專屬優惠清單）
社會
22小時前