渣打馬拉松2026︱新地郭炳聯參與「領袖盃」 與多位政商界領袖賽道上展現活力

渣打馬拉松2026今日（18日）舉行，新鴻基地產主席兼董事總經理郭炳聯亦有參與「領袖盃」，與多位政商界領袖一同於賽道上展現活力。

郭炳聯表示，新地一直提倡健康生活，鼓勵公眾多做運動，並在強身健體之餘加入慈善元素，藉以體現運動行善、以心建家的精神。 「我很高興能再次參與香港馬拉松的領袖盃，與眾多友好一同在賽道上感受熱鬧氣氛，亦感謝主辦方安排得宜，令活動順利舉行。」

新地主席兼董事總經理郭炳聯參與「香港馬拉松 2 02 6－領袖盃」。圖片由新鴻基地產提供

活動沿途吸引市民熱情打氣，新地義工隊亦加入加油行列，參賽健兒在一片歡呼聲中順利完成2公里賽程。

秉持「運動行善」精神，新地多年來積極支持慈善體育活動，今年初便冠名贊助「2026公益金新鴻基地產慈善馬拉松」；此外，自2015年首辦以來，一直冠名及慈善贊助的「新鴻基地產香港單車節」，以體育盛事向全世界推廣香港、推動本地單車運動風氣。

