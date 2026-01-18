Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

渣打馬拉松2026｜全馬男女冠軍非洲跑手包辦 埃塞俄比亞男衝線後跳舞狂歡：I love HK！

更新時間：10:47 2026-01-18 HKT
發佈時間：10:04 2026-01-18 HKT

渣打馬拉松2026今日（18日）舉行，全馬挑戰組清晨6時在尖沙咀彌敦道起步。而全馬男女子冠軍均由來自非洲的跑手包辦。奪得男子全馬冠軍的埃塞俄比亞跑手Bizuneh Melaku Belachew，衝線後跳舞慶祝，表示「我贏了之後，每次都會跳舞，這是我的風格。」奪得女子全馬冠軍的同樣是來自非洲的Shitaye。

埃塞俄比亞冠軍跳舞慶祝：很高興每年都能來香港

Bizuneh提到，賽事進行至30公里時，競爭依然激烈，自己稍微拉開距離，並調整節奏後，才成功帶出，「因為我還有體力。」他亦預告明年會再來參賽，「我每次都喜歡香港（I love Hong Kong every time），很高興每年都能來這裡。」

男子半馬冠軍北京跑手：感受到香港是繁華熱情的城市

半馬、10公里項目選手陸續衝線。男子半馬冠軍、北京跑手陳雨繁表示，2024年曾贏得10公里項目冠軍，今次參加半馬挑戰自我，「早上跑還是挺凉爽。（半馬）賽道比10公里多了很多坡，還是有新挑戰，因為我是上坡比較差的那種。」他又提到，賽道旁掌聲熱烈，感受到香港是個繁華、熱情的城市，打算在晚上坐觀光巴士遊覽。

女子半馬冠軍新加坡跑手：香港賽道多斜坡具挑戰性

女子半馬冠軍、新加坡跑手施文麗表示，自己非職業跑手，需分配好工作、家庭及練習時間，「我有兩個女兒，準備早餐給她們後，我會去跑，跑完了我就快點去上班 ，這樣我就有時間。」她亦指，至少來過香港參賽5次，認為香港賽道多斜坡，具挑戰性，「可是香港好，是因為大家都很團結的感覺，好像你很容易找到一群人都跑得很快，然后他們就可以跑在你旁邊跟你一起跑。」

記者：蕭博禧

攝影：陳浩元

 

