觀塘海濱兒童設施「重力軌道」爆爭議 保安阻「超齡」男童使用 康文署：已闡明年齡限制

社會
更新時間：16:29 2026-01-21 HKT
發佈時間：16:29 2026-01-21 HKT

兒童遊樂設施通常根據設施類型和設計，而設定年齡、身高、重量等限制。觀塘海濱的感官花園兒童遊樂設施早前換上新設施，當中包括一款名為「重力軌道」滑索設施。該設施只供5至12歲兒童使用，重量上限為250磅。近日有影片流傳，一名疑似成年男子欲玩滑索設施時，被一名身穿反光衣、疑似保安人員出手阻止，惟未能成功。發帖網民質疑保安的態度，指「一句唔似(12歲)就唔比(玩)」，引起網民熱議。

網傳保安阻「12歲」男童玩滑索

有網民在社交平台發布影片，影片顯示在觀塘海濱感官花園的兒童遊樂設施。一名外表看似成年人的男子，準備使用「重力軌道」，一名身穿反光衣、疑似保安的女子隨即衝上樓梯並伸手攔阻，但未能成功。

發表該帖的網民批評該名疑似保安的人士「態度有問題」，指即使出示身份證可以證明只有12歲也不能遊玩該設施，「一句唔似就唔畀」，更質疑該名「保安」沒有相應權利查閱身份證。

康文署：已寫明設施限5至12歲兒童使用

翻查資料，該遊樂設施只供5至12歲兒童使用；重量上限為250磅，即113公斤；使用者人數上限為1名；並建議成人在場看管兒童。

有網民質疑，相關遊玩設施為何限制成人遊玩：「12歲以上唔準(准)玩遊樂場？」、「真係唔明白點解全部都set咗得小朋友玩…我大人都好想玩」、「唔明點解12歲以上唔俾玩…你話驚大人太重會玩壞，最多咪限重」。亦有網民質疑設施的安全性：「好多嘢我覺得如果承受唔到大人嘅體重，小朋友玩都唔會安全。」另外，有網民質疑保安人員沒有查閱身份證的權利，應只有警察才有權。

康文署回覆查詢指，觀塘海濱花園內的兒童遊樂設施「重力軌道」於去年10月24日起開放。因為設施屬兒童遊樂設施，場地已清晰闡明設施供5至12歲的兒童使用，每次使用人數為一名，並建議家長在場陪同子女使用設施，以策安全。

署方續指，為確保設施恰當使用及秩序妥善，除了設有使用守則，康文署在設施開放的時間安排保安人員維持秩序，並向市民提供適切協助。

