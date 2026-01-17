海關助理關長率Customs YES考察團 到深圳前海區參觀創科企業及創業孵化基地

「香港海關青年發展計劃」（Customs YES）與合作夥伴「優質師友網絡」（QMN）今日（17日）舉辦「Customs YES X QMN 創夢前海 低空經濟新機遇‧青年創業探索日」，海關助理關長（行政及人力資源發展）黃蕙荃帶領由51名Customs YES及QMN青年組成的考察團，到深圳前海區參觀創科企業及創業孵化基地，認識低空經濟的最新發展，並探索大灣區的青年創業前景。

考察團首站到訪深圳一間無人機教育體驗中心，認識航拍科技的最新發展，包括在電力巡檢及緊急救援的應用。團員亦在專業導師的帶領下，參與機器人競技比賽，並體驗操控無人機飛行。

考察團其後到訪前海深港青年夢工場，認識基地為港澳青年於內地創業及就業發展提供的各種便利措施。其間，團員與駐場的香港科創企業代表交流，認識低空經濟的最新發展，亦參觀了為香港青年提供一站式住宿服務的青年驛站。

Customs YES將繼續舉辦各類交流活動，讓青少年進一步了解國家的最新發展及香港在當中的機遇和貢獻。