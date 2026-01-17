寶蓮禪寺住持凈因大和尚追思大典各界弔唁 陳國基：一生弘揚佛法 以大智慧教化眾生

寶蓮禪寺董事會主席、第八任住持凈因大和尚於去年12月22日圓寂，享年62歲。寶蓮禪寺於今日( 17日 )上午10時，在大嶼山昂坪寶蓮禪寺大會堂舉行圓寂追思讚頌大典。政務司司長陳國基、中國佛教協會(駐會)副會長宗性法師、香港佛教聯合會會長寬運法師、立法會主席李慧琼、行政會議成員劉業強、民政及青年事務局局長麥美娟、教育局局長蔡若蓮、中聯辦協調部部長朱文、教界同仁、凈因大和尚生前友好等逾千人出席致悼。

追思大典期間，分別由政務司司長陳國基、中國佛教協會(駐會)副會長宗性法師、香港佛教聯合會會長寬運法師、香港大學饒宗頤學術館館長李焯芬，及旭日集團副董事長兼總經理楊勳致讚頌詞。

凈因大和尚是有傳統佛學修養、現代學術視野重要華人僧才

陳國基讚揚凈因大和尚是一位既有傳統佛學修養，同時具備現代學術視野的重要華人僧才，先後協助香港大學和珠海學院創辦佛學研究中心，積極培育人才，推動本地教育發展。他亦稱頌凈因大和尚，一生弘揚佛法，帶領寶蓮禪寺上下積極參與香港佛教事務，透過佛學講座及法會，以大智慧教化眾生。他亦表示，凈因大和尚熱心參與社會服務，先後出任大嶼山分區委員會委員、香港學術及職業資歷評審局學科專家、中國佛教協會名譽理事等不同崗位，為香港地區發展、宗教教育建構等議題提出了很多寶貴意見，2025年更獲特區政府頒授榮譽勳章，表彰他在社會服務、保育及弘揚傳統文化上的卓越貢獻。

凈因法師圓寂是內地佛教界與香港佛教界重大損失

宗性法師稱頌凈因大和尚，充分發揚其國際學術視野與叢林實修經驗，積極開展佛教海外聯誼和國際交流，推動香港佛教界與內地佛教界的友好交流，推動中國佛教與世界各國、各地區佛教之間的交流互鑒，為深化內地佛教界與香港佛教界傳統法誼、香港長期繁榮穩定、構建人類人類命運共同體貢獻了重要力量。凈因法師的圓寂，是內地佛教界與香港佛教界的重大損失。

楊勳 : 凈因大和尚為香港佛教發展與團結作出不可磨滅貢獻

李焯芬表示，作為佛學研究中心的首任總監，淨因法師不但具有出色的領導能力，還有巨大的親和力和個人魅力，對中心的籌欵工作無疑有極大的幫助。

旭日集團副董事長兼總經理楊勳表示，與凈因大和尚相識數十年，亦師亦友，每每提及弘化事業，大和尚都目光清澈，信念堅定，言傳身教中處處透露出禪者的從容與睿智。他讚揚凈因大和尚在佛教界的共同事務中，總是秉持大局，貢獻卓見，為香港佛教的發展與團結作出了不可磨滅的貢獻，自2015年擔任寶蓮禪寺的住持以來，十年如一日，領眾修行，持守宗風，為禪寺的法務昌隆、道場建設、僧才培養傾注畢生心血。

追思大典於上午11時半完結，隨即進行封棺說法儀式，由中國佛教協會副會長秋爽法師主法。靈柩將於1月18日上午移送大嶼山蓮花山海會靈塔荼毘(火化)。

凈因大和尚1963年出生於江蘇，後於揚州大明寺出家，1982年於南京棲霞禪寺受戒，同年入讀中國佛學院。1986年獲選派至斯里蘭卡，留學於斯里蘭卡聖法寺佛學院、斯里蘭卡巴利語大學、 斯里蘭卡克拉尼亞大學研究生院，2001年獲英國倫敦大學亞非學院博士學位。生前曾任香港大學佛學研究中心總監、南京大學博士生導師、香港珠海學院佛學研究中心總監、中國佛教文化研究 所執行所長、中國佛教協會名譽理事等，2015年擔任寶蓮禪寺第八任住持。2025年7月獲香港特別行政區政府頒授榮譽勳章，表彰其多年來在佛教教育、社會服務及文化傳承上的貢獻。