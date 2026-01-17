錦田鄉酬恩建醮｜即日起一連7日辦美食嘉年華 首日上演獅王爭霸賽

十年一屆的「錦田鄉酬恩建醮」去年12月落幕，為延續活動，主辦方今日（17日）起一連7日，於水頭村周王二公書院舉行「錦田鄉十年一屆酬恩演戲暨美食嘉年華」。本次慶典活動以酬恩演戲、美食嘉年華、獅王爭霸為核心，為全港市民帶來粵劇、獅王爭霸表演與地道美食。《星島頭條》記者中午到達現場，氣氛熱鬧，人潮絡繹不絕，不少市民扶老攜幼前來消遣，獅王爭霸賽場內人聲鼎沸，市民不時為參賽隊伍加油喝采。

28隊粵港澳龍獅隊參與獅王爭霸賽

獅王爭霸賽今午在錦田鄉酬恩建醮大戲棚上演，共有28隊來自粵港澳三地的頂尖龍獅隊齊聚現場，以高樁採青、靈活套路競逐「錦田獅王」殊榮。

鴻運粵劇團一連7日上演神功戲

酬恩演戲作為酬恩傳統的核心環節，委員會特邀鴻運粵劇團打造一連7天的神功戲演出。梁兆明、龍貫天、康華、王潔清等粵劇名伶將輪番登場，帶來《紫釵記》、《啼笑姻緣》、《再世紅梅記》等經典劇目，每日日場（下午1時）、夜場（晚7時30分）於戲棚內準時開鑼。

美食嘉年華則於每日上午11時至晚上10時開放，有茶粿、老婆餅、芝麻卷等本土招牌小食，更有炭烤牛扒、蜜汁燒雞翼、香烤魷魚等燒烤美味，以及凍檸茶、港式奶茶、特製雞尾酒、精釀啤酒等多樣飲品。

記者：蔡思宇

攝影：蘇正謙