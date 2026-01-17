明德童行50周年慈善步行開幕 吸引逾200人參加 狗主攜毛孩為慈善出力

為支援兒童發展，由明德兒童啓育中心舉辦的「明德童行50周年慈善步行」今（17日）於北角海濱長廊開幕，合共吸引超過200名參加者，當中有不少一家大小趁着周末身體力行支持，亦有狗主帶同寵物參加，冀為慈善出一分力。

明德兒童啓育中心主席鍾悟思致開幕辭時表示，歡迎參加慈善步行，中心即將迎來別具意義的50周年，他亦深感榮幸能夠帶領中心。這50年離不開所有家庭的信任、一眾專業人士的奉獻以及廣大社區支持。他續稱，此次活動是與明德一眾家庭慶祝，他們一直激勵中心工作，他們的堅強、韌性和奉獻精神是中心所有工作的核心，亦感謝他們與中心並肩前行，不論是今天，還是與中心共同走過的旅程。

狗主帶愛犬一同參與

有參加者Nicola亦帶同三歲的愛犬Auggie為慈善出一分力。她透露，中心對她來說是「一個很重要的機構」，由於她的表妹在10多年前曾經在中心接受服務，中心提供了很多支援，「見到表妹在上學、日常都較困難，所以對於一群有需要的小朋友來說，是很幸運可以有這個中心，可以幫助他們。」

她稱，今日與家人一起參加，雖然路線容易，但要帶同狗狗則頗困難，「因為牠一直想跑來跑去，也是當平時散步，除了帶牠出來玩，亦可以為慈善籌款」，期望日後能夠再舉辦類似的活動，「是一個很好的機會，讓大家聚在一起，平時很少有這樣的活動。」

慈善步行路線全長約2公里，連貫位於北角和炮台山的中心總部，參加者由北角碼頭出發，向西沿着東岸板道步行，再折返回到北角碼頭。除可欣賞維港風景外，沿路設有互動關卡，參加者可在卡片上集齊六個印仔，到終點換取紀念品。

來自菲律賓、居港19年的Marco表示，四歲的兒子Dheo被診斷為ASD（自閉症），現時參加了中心的職業治療和語言治療接近2年，「的確是很有幫助的，他以前比較害羞，現在語言表達和社交能力有改善，也認識到朋友。」他期望可以幫助更多其他有相同問題的家庭，讓他們也來到這大家庭，「中心、慈善步行也對他們很有幫助的，今次是一個機會可以與其他家庭一起，亦支持這個城市，所以特意帶小朋友參加。」

兩小學生結伴抵終點

10歲的Ally和9歲的Amanda結伴到達終點，她們同樣是跟家人參加慈善步行。Ally稱，因為媽媽想她們可以多些幫助其他人，這個活動正正是為了可以幫助有需要的人，「除了參加慈善步行，可能也會買些曲奇籌款。」

Amanda亦表示，過去曾參加其他慈善跑步，路線更加長，「還要帶同狗仔，從山頂走下來」，加上平時在學校有參加跑步和游水，相比之下今次路線並不困難。她稱，剛才一路小跑到終點「很累、很熱，我們是第一個到，見到其他人還在走，我們超過他們都好開心！」。

記者：何姵妤

攝影：劉駿軒