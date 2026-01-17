Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

長沙灣唐樓單位傳惡臭揭貓屍 27歲無業漢被控虐畜提堂 准保釋候訊

社會
更新時間：12:00 2026-01-17 HKT
發佈時間：12:00 2026-01-17 HKT

長沙灣青山道的某唐樓單位去年11月疑傳出異味，警方破門而入後發現一具毛貓屍體。一名無業男子涉嫌沒有為毛貓提供足夠的糧食，被控殘酷對待動物罪。案件今（17日）早上在九龍城裁判法院首次提堂，被告暫毋須答辯，控方申請將案件押後至3月2日在西九龍裁判法院再訊，待警方進一步調查，另反對被告保釋申請，裁判官朱文瀚聽畢雙方陳詞，批准被告以1萬元保釋候訊、不得離開香港及到警署報到。

27歲被告游立暘，報稱無業，被控殘酷對待動物罪。控罪指，他於2025年11月7日與22日之間，首尾兩日包括在內，在長沙灣青山道267號6樓某室，因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為，即未能為一隻貓提供其所居住環境的衛生條件、充足的食物與乾淨的水，以及必要的照料，而導致該動物遭受不必要的痛苦。

案件編號：KCCC164/2026
法庭記者：黃巧兒
 

