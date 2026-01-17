屯門Y · PARK工人左手掌遭截斷 環保署責成承辦商3日內交報告

屯門園林廢物回收中心 Y · PARK 發生嚴重工業意外。一名工人在清理木糠機時，其左手手掌被運轉中的機器割斷，送院治理時清醒。環保署今日（17日）對事故表示高度關注，並已責成承辦商在3日內提交報告。

工人斷掌送院 勞工處發停工令

環境保護署表示，事發於1月16日下午約2時，一名工人在屯門園林廢物回收中心 Y·PARK【林．區】，清理木糠機淤塞期間，左手手掌遭運轉中的機器割斷。傷者隨後被送往屯門醫院治理。

屯門園林廢物回收中心 Y · PARK 發生嚴重工業意外。Y · PARK FB圖片

屯門園林廢物回收中心 Y · PARK 發生嚴重工業意外。Y · PARK FB圖片

環保署於事發後已即時通知勞工處及警方。勞工處已到場調查，並向承辦商發出「暫時停工通知書」，該機械不能使用直至完成所有改善措施。

環保署：已要求承辦商交報告

環保署於事發後，已即時派員到醫院了解傷者情況，並向其家屬提供協助。署方已要求承辦商全力配合勞工處的調查，並須在三日內就事件提交報告。署方強調，一直重視其設施安全，並緊密監察承辦商的營運情況，承辦商除每日定時巡查工地，亦須為員工提供安全培訓。