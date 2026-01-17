專訪│《強制舉報虐兒條例》下周二正式生效　各警區虐兒組增1警長3警員

警方去年1至11月共接獲1,439宗虐待兒童案件，較前年同期上升5.3%。因應《強制舉報虐待兒童條例》將於下周二（20日）生效，警方於每個警區的「虐兒案件調查組」增加1名警長及3名警員，家居錄影室亦由5個增至6個。警務處刑事部刑事支援科警司陳仲欣表示，相信條例可提升保護兒童意識，「一些潛在施虐者，在想動手前，會想一想，可能『犯法』，被人知道變相預防或制止做出施虐動作。」

警方：條例可提升保護兒童意識

對於虐待兒童案件增加，警方解釋，是自去年起將兒童色情物品及窺淫相關罪行當中涉及兒童為受害人的案件，一併納入侵害兒童性罪行作整合計算，以更全面反映涉及17歲以下人士成為性罪行受害人的情況。

陳仲欣表示，警方處理虐兒案件的首要宗旨，是保護兒童，「虐兒案件調查組」（CAIU）成員均受特別訓練，懂得在取證同時，減少對兒童的傷害。自願兼任職務隊伍「易受傷害證人支援隊」，則負責調查虐待兒童案件並與易受傷害證人進行錄影會面。至於警方與律政司成立的「保護易受傷害證人及兒童專責小組」，會協力加快及完善搜證、檢控及跟進工作，將對兒童及家庭的傷害減至最低。

陳仲欣：警惕「性誘識兒童」趨勢

除了因應條例生效增加培訓、調整人手，陳仲欣稱，警方亦警惕「性誘識兒童」趨勢，會聯同不同單位應對，「我們3月會有一個研討會研究這題目，從源頭去看心態，之後做一些研究，看看無論是執法者，還是其他持份者，有甚麼可以做到。」

警察臨床心理學家馮浩堅表示，虐待行為可影響兒童精神健康、心智發展乃至價值觀。以遭至親長期性侵為例，受虐兒童的世界觀可能完全顛覆，無法與人建立長期信任關係，也會出現焦慮、抑鬱、創傷後壓力症等症狀。而長時間的身體虐待，也會大大影響兒童自身存在價值、對暴力的認知等，甚至出現跨代暴力，「長大後，有小朋友的時候，可能都用這種方法（虐待）處理。」

馮浩堅：讓25類指明專業人員成為「守門人」

馮浩堅續謂，施虐者透過威嚇、誘騙等手法，讓兒童噤聲，「令小朋友覺得若揭發事件，會令到家庭散了，覺得揭發是破壞行為，特別是長期虐待，施虐者不斷增加阻礙，讓小朋友更難開口。」他指，報警對兒童而言是「很遙遠很大件事」，《強制舉報虐待兒童條例》正好讓25類指明專業人員成為「守門人」，及早處理虐兒個案，「只要繼續做應該做的事，無需擔心誤墮法網。」

記者：蕭博禧

攝影：葉偉豪