花墟重建︱花店搬遷計劃出爐！一文睇清無縫過渡/回遷安排/入伙日期/申請資格

花墟重建｜市區重建局（市建局）公布旺角洗衣街及花墟道發展計劃花店搬遷計劃，為受影響花店提供無縫過渡及回遷安排，包括無縫過渡的「花墟2.0試業店舖」，以及長遠規劃的「花墟2.0新店舖」。下文為您詳解「花墟2.0試業店舖」與「花墟2.0新店舖」的回遷安排、租金細節及申請資格！

花墟重建背景：收購政策與搬遷方案

就旺角洗衣街及花墟道發展項目，市建局已根據現行收購政策，向範圍內的非住宅物業業主提出收購建議。若成功收購，受影響的租客亦將獲得特惠津貼。為保留花墟的地區特色並提升其活力，市建局特此為合資格的地舖花店及相關業務商戶，制定了「花店搬遷計劃」，提供無縫過渡及回遷安排選項，確保他們在重建期間及項目落成後，能持續在花墟經營。

無縫過渡：「花墟2.0試業店舖」安排

在重建期間，市建局將於項目範圍內沿花墟道中心位置，建造一個名為「花墟2.0試業店舖」的營運空間，預計於2028年下半年入伙，讓合資格花店商戶無縫過渡。此試業店舖具備四大優點：鄰近同業以形成群聚效應、提供地面空間方便展示與選購、增設上落貨區支援營運，並設有活動空間以吸引人流。此舉旨在促進地區持份者連結，強化花墟的經濟與特色，並為長遠優化經營模式提供契機。

長遠規劃：「花墟2.0新店舖」藍圖

重建項目竣工後，預計於2034年入伙的「花墟2.0新店舖」將設於洗衣街向北方向。屆時將提供以花藝及園藝為主題的臨街舖位，供花店租用，以擴展花墟版圖，營造更蓬勃的經營氛圍。項目亦將興建大型地下停車場，以改善現時泊位不足及交通阻塞問題。同時，市建局已委託「香港社會創投基金」作為社區營造顧問，借鑒成功經驗，與社區各持份者共同探索花墟的可持續發展方向。

花墟2.0試業店舖位置。

「花墟2.0試業店舖」設計與租務詳情

「花墟2.0試業店舖」將以固定結構設計，提供充足空間讓花店展示花卉，無需佔用行人路，同時增設上落貨位置及停車位，以紓緩人車爭路問題。租務安排方面，商戶在入伙前需簽訂「准用協議」。自用業主在完成物業交易後，將轉為租戶身份，並在享有4個月免租期後，按應課差餉租值繳交准用費；租戶經營者則需支付與前業主相同的月租。入伙後的租金將以屆時的應課差餉租值釐定。經營者必須持續經營花店相關業務，不可分租。

沿花墟道在花墟中心位置，開闢及建造一個營運空間 — 「花墟2.0試業店舖」的營運空間會沿花墟道在花墟中心位置開闢及建造，供地舖花店商戶無縫過渡。營運空間將足夠容納及集合現時分佈零散的受影響花店進駐。

試業店舖以固定結構設計，有充夠位置展示花卉，無需佔用行人道。

增設上落貨位置及停車位，紓緩人車爭路。

「花墟2.0新店舖」特色與社區營造

「花墟2.0新店舖」將以「一地多用」模式，在現時界限街遊樂場及體育館位置興建多用途綜合大樓。除了增設大型地下停車場及主題臨街舖位外，項目更將興建一個面積不少於8,800平方米的水道公園，打造「賞花熱點」以帶動人流。此外，連接園圃街及園藝街的後巷將被活化，塑造具花墟特色的步行街，提升區內的暢達性與步行空間，從而惠及更多花店，締造更多商貿活動。

「花墟2.0新店舖」會興建多用途綜合大樓。

「花墟2.0新店舖」設計圖。

花店搬遷計劃申請資格

市建局稍後將邀請地舖花店經營者提交「參加花店搬遷計劃意向書」，可選擇參與「花墟2.0試業店舖」及「花墟2.0新店舖」的全部或其中一項。申請者必須符合以下所有條件：

(a) 於2024年3月15日（凍結人口調查首日）前，已在受影響物業以有效商業登記證經營花店業務，並持續經營至物業交吉。

(b) 自用業主經營者須在收購建議有效期內，無條件接受市建局的首次收購建議並簽訂轉讓契；租戶經營者則須無條件接受特惠津貼建議並簽訂退租或交還樓宇協議。

(c) 在市建局指定的日期內將受影響物業交吉。

