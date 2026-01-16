兩名男子承認維園網球場「炒場」 判80小時社服令

兩名男子涉及違規轉讓康體設施，分別被控一項「使用他人身份證」和「將身份證轉讓給他人」罪名，兩人早前承認控罪，今日（16日）在沙田裁判法院分別被判處80小時社會服務令。其中一人為原租用場地人士，早前已被康樂及文化事務署暫停預訂康體設施的資格360日。

下周三起禁用電腦程式「book場」 違者暫停帳戶360日

康文署聯同執法部門於2024年7月13日在維多利亞公園網球場採取聯合行動，打擊違規轉讓康體設施及其他違法行為。行動中拘捕了一名男子，涉嫌在無合理辯解下使用及管有他人身份證。及後，與案件相關的另一名男子被控一項「將身份證轉讓給他人」罪名。

下周三起禁用電腦程式「book場」，違者會被暫停帳戶360日。資料圖片

康文署呼籲市民切勿違規轉讓康體設施、光顧代訂康體設施服務、使用他人身份證簽場及將自己的身份證明交予他人代簽場，以免違反康文署「康樂及體育設施使用條件」（使用條件）及觸犯法例。違反使用條件者可被暫停預訂康體設施的資格，為期360日。

此外，「SmartPLAY康體通」已加入了禁止使用電腦程式或其他自動化工具預訂場地的條件。由2026年1月21日起，如用戶違反有關條件，康文署會暫停其帳戶360日，無須給予任何預先通知。康文署再次提醒用戶必須遵守「SmartPLAY康體通」的使用條件，妥善管理SmartPLAY帳戶資料，切勿向他人透露用戶帳號及密碼；曾將SmartPLAY帳號及密碼提供予第三者的用戶，請盡快及定期更新用戶密碼，以免帳戶被盜用。

康文署會繼續打擊康樂場地的違規轉讓或炒賣，於有需要時會繼續優化「SmartPLAY康體通」，以及推出更多打擊「炒場」的措施。