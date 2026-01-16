Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港居民使用澳門e-道服務 1.19起年齡下調至7歲

社會
更新時間：16:58 2026-01-16 HKT
發佈時間：16:58 2026-01-16 HKT

入境處今日（16日）公布，將由1月19日起，與澳門治安警察局、身份證明局及保安部隊事務局調整互用自助出入境檢查服務的適用年齡，並放寬兩地使用自助登記服務機登記此服務的規定。有關措施將為合資格的香港居民及澳門居民提供更快捷、方便的出入境檢查服務。

澳門e-道服務年齡下調至7歲 

現時，年滿11歲或以上，並持有有效香港永久性居民身份證的香港居民，可在登記後使用澳門特別行政區自助過關系統服務。在新措施下，年齡介乎7至10歲，並持有有效香港永久性居民身份證的香港居民，亦可在登記後使用澳門特區自助過關系統服務。同樣地，年齡介乎7至10歲，並持有有效澳門永久性居民身份證的澳門居民，可在登記後使用e-道自助辦理出入境手續。

在新措施下，年齡介乎7至10歲，並持有有效香港永久性居民身份證的香港居民，亦可在登記後使用澳門e-道。

此外，年滿18歲或以上，並持有有效的香港居民身份證及有效期多於90天的香港特區簽證身份書的香港非永久性居民，現時可在澳門指定地點登記澳門特區自助過關系統服務。在新措施下，此類人士亦可選擇使用設於香港指定管制站或各人事登記辦事處的自助登記服務機辦理登記。同時，年滿18歲或以上持有有效澳門非永久性居民身份證及澳門居民往來香港特區旅遊證的澳門非永久性居民，亦可於澳門特區的指定地點使用自助辦證機登記 e-道服務。

