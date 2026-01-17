六合彩攪珠結果出爐｜$3100萬頭獎無人中 下期頭獎基金增至4000萬

六合彩連續3期無人中，將於今晚（17日）晚上9時30分進行新一期攪珠，若以10元一注獨中，估計頭獎高達3100萬元。至今晚9時15分截止投注時，總投注額逾6756萬元。

今期攪出號碼: 5、12、15、23、27、42，特別號碼:46

今期六合彩頭獎再度無人中，二獎2注中，每注派1,268,070元，3獎120.5注中，每注派56,120元。

由於今期頭獎無人中，下期下周二( 20日 )攪珠的六合彩，頭獎基金將增至4000萬元。

近50期攪珠最旺號碼

統計馬會近期50次攪珠結果，被攪出最多次數的號碼分別為39（12次）；2（11次）、6（11次）、24（11次）；28（10次）、11（10次）、17（10次）及44（10次）。

八大幸運號碼：

號碼 次數 39 12 2、6、24 11 28、11、17、44 10

全港10大幸運投注站分布

至於10大幸運投注站。截至2025年6月30日，分別為是位於中環士丹利街、屯門市廣場、荃灣青山道、尖沙咀漢口道、上環干諾道西、觀塘廣場、九龍灣德褔、大埔廣場、上水石湖墟、及大埔廣褔道。