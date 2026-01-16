啟德體育園委任迪士尼前行政總裁金民豪為候任CEO 4.1上任 莊澤基轉為高級顧問

啟德體育園於去年3月正式啟用，至今不足一年。啟德體育園宣布，即日起委任香港迪士尼樂園前行政總裁金民豪為候任行政總裁，接替現任行政總裁莊澤基，2026年4月1日履新，莊澤基將轉任高級顧問。

讚金民豪兼具國際視野與本地觸覺

啟德體育園表示，金民豪的任命標誌着啟德體育園邁向新階段發展的里程碑。他在國際、中國內地及本地市場的娛樂、旅遊及消費行業擁有逾30年領導經驗，具備深厚的行業洞察力及傑出的營運專業知識，而他在業務策略、旅遊發展及大型場館營運方面的豐富經驗，將有助進一步發揮啟德體育園的潛能，並擴大其經濟影響力。

啟德體育園有限公司董事會表示，經全面審慎遴選後，欣然委任金民豪為啟德體育園有限公司的下一任行政總裁。金民豪兼具國際視野與本地觸覺，這一獨特優勢將有助帶領啟德體育園邁進新里程。董事會衷心感謝莊澤基過去近十年的領導和貢獻，特別是他為啟德體育園贏得21項國際殊榮，推動啟德體育園繼續成為香港珍貴的標誌。「我們熱烈歡迎金民豪先生的加盟，啟德體育園有限公司團隊將繼續追求卓越，推動香港在文化、體育及旅遊方面的未來發展。」

感謝莊澤基近十年帶領啟德體育園落成

啟德體育園表示，莊澤基過去近十年帶領啟德體育園落成，成功將其打造成世界級的體育、娛樂、文化與休閒體驗的勝地。他將於4月1日從現職轉任為高級顧問。為確保交接順利，過渡期間二人將會緊密合作，直至正式履新。此項任命經公司及其董事會嚴謹遴選程序通過，充分展現公司長遠的策略規劃。

體育園又指，作為啟德體育園有限公司的首任行政總裁，莊澤基自項目啟動以來，為園區的設計、興建及營運提供策略性指導。在他的領導下，成功建立了一支跨專業團隊，統籌各個範疇的發展，將啟德體育園建構成集體育、文化、娛樂、零售及社區生活於一體的香港標誌性地標。開幕僅9個月，根據國際權威刊物《Pollstar》，啟德主場館於2025年全球大型場館票務銷量排名第三，售出125萬張門票，總收入超過1.9134億美元。