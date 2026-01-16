「香港環境卓越大獎2024」頒獎禮今舉行 李家超：打造香港成綠色科技示範基地

「香港環境卓越大獎2024」頒獎典禮於今日（16日）舉行，嘉許企業機構為環保作出貢獻。共有 54 間公司、企業及學校獲獎，創歷史新高。其中「香港綠色創新大獎」金獎由香港科技大學奪得，該校憑藉MOC 水凝膠技術有效抑制城市排水系統及廢棄物處理設施的異味，獲得評審高度肯定。

李家超：打造香港成綠色科技示範基地

行政長官李家超以視像致辭表示，為配合國家實現「雙碳」目標，香港致力於2050年前達致「碳中和」，政府會與內地政府協商，帶領一間全球主要供應商的本地企業在大灣區發展，以配合2030年香港國際機場出發航班須使用指定可持續航空燃料的目標。

他續稱，政府將繼續透過「低碳綠色科研基金」及「創新及科技基金」，支持本地綠色科研與成果轉化，助力企業將回收物料升級再造成高附加值產品，促使綠色企業在香港落地扎根，將香港打造成綠色科技示範基地。

李家超又指出，政府以2035年達致零廢堆填為目標，會繼續優化「綠在區區」服務網絡，亦繼續增加住宅的智能廚餘回收桶和收集設施，鼓勵公眾實踐源頭減廢與分類回收。

將首度在國際環保博覽2026設置環運會展覽

環境運動委員會主席郭美珩致辭時示，眾多企業積極投入資源減廢、減碳，展現推動綠色轉型的決心與動力。她強調，業界對環保的重視不僅沒有減退，反而更趨堅定，令她深感欣慰。

郭美珩補充，今年適逢「環運會」成立35周年，環境運動委員會聯同環保署及其他政府部門推出多項活動，包括「全國生態日」、「美麗香港影片系列2.0」，以及首次在「國際環保博覽2026」設置「環運會」展覽，為本地綠色企業提供展示平台，呈現其運用綠色科技推動環境發展的成果。

此外，「環運會」將展開「碳中和宣傳運動2.1」，招募更多企業成為策略夥伴，加強政府、企業、市民三方合作，提高大眾對碳中和的認知，並推動全港市民積極實踐低碳生活。

