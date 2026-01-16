天氣寒冷｜天文台料強烈冬季季候風1.20襲港 跌落12°C 如有雨或變更低溫

乾燥的東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。天文台今日（16日）在天氣隨筆表示，一股強烈冬季季候風會在下周二（1月20日）抵達華南，本港風勢增強，晚間氣溫顯著下降，隨後兩三日逐步轉冷，最低氣溫在12°C左右。天文台更預料一道廣闊雲帶會在下周中後期覆蓋廣東沿岸，若屆時有雨，有機會令溫度更低。

天文台指出，受一股冬季季候風影響，上周本港天氣寒冷及天晴乾燥，新界內陸早上輻射冷卻明顯，部分地區甚至有結霜報告。隨季候風稍為緩和，本周氣溫逐漸回升，今日（16日）天氣大致天晴，下午非常乾燥，氣溫介乎17°C至24°C。吹輕微至和緩東至東北風。預料未來兩三日持續大致天晴，日間溫暖，周日氣溫介乎18°C至23°C。

根據現時預測，一股強烈冬季季候風會在下周二（1月20日）抵達華南，本港風勢增強，晚間氣溫顯著下降，隨後兩三日逐步轉冷，最低氣溫在12°C左右。

天文台續指，中緯度高空西風帶波動的強度及冷空氣南下的路徑是決定本地降溫程度的主要因素之一。假如冷空氣以北風潮抵達，華北至華中的寒冷大陸性氣團會影響沿岸地區，本地降溫幅度會較大；反之，若冷空氣以東風潮的形式抵達香港，過程中經過海洋，往往變得相對較暖及較濕，本港降溫幅度則會較小。

最低溫度概率預報圖顯示下周中後期最低氣溫在12°C左右。天文台圖片

降溫時間及幅度仍有不確定性

根據現時最新的電腦預報模式預測，下周二當天一股冬季季候風的「先遣部隊」將以東風潮的形式抵達廣東沿岸，本港東風將會增強；隨後，冷空氣的主力將會在下周三（1月21日）起逐漸影響廣東，該區將轉為北風形勢，氣溫顯著下降，由下周三（21日）起，連續3日最低氣溫跌至12°C。

下周四（1月22日）早上八時的地面氣壓、風向及溫度預報圖。天文台圖片

「風烏」料東風潮持續 降溫較遲較小

天文台指，目前各預報模式對於高空西風帶波動的強度以及冷空氣南下的路徑仍稍有分歧，較多電腦模式預測星期三的北風形勢較為顯著，降溫幅度會較大，但部分電腦模式如人工智能電腦模式「風烏」則預測東風潮較為持續，在此情境下降溫會較遲、降溫幅度亦可能較小。

不同電腦預報模式的大氣中層水汽及風向預測（上），歐洲人工智能電腦模式預測西風帶波動相關的降雨較為顯著（下）。天文台圖片

歐洲電腦模式料顯著降雨機會較小

另一方面，下周的降溫過程與上周略有不同，預料屆時大氣中低層水汽會較多，一道廣闊雲帶會覆蓋廣東。視乎高空西風帶波動的活動及強度，可為華南帶來降雨，亦可以作為額外推動，幫助華南北部的冷空氣進一步南下。而電腦預報模式對於南支西風槽的活動仍有分歧。預測南支西風槽較淺的一些電腦模式，如歐洲電腦模式，下周中後期出現顯著降雨的機會則較小；反之，預測南支西風槽較活躍的一些電腦模式，如歐洲人工智能電腦模式的預測，則顯示廣東有機會受槽前擾動導致的微雨影響，帶來更低溫的「濕凍」。

雖然下周中後期本港降溫出現的時間及幅度仍有不確定性，但各模式均預測今次降溫過程將較為明顯，雲量亦較多，下周中後期將逐步轉冷。

1961年至2025年 僅有3熱帶氣旋於一月菲律賓以東海域形成

另一方面，位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋洛鞍於昨日（15日）下午增強為熱帶風暴，並預料會於未來數日在該區徘徊。預料洛鞍採取偏西北路徑，靠近呂宋以東海域，隨後將轉向東遠離並減弱。翻查歷史紀錄，1961年至2025年間，僅有三個熱帶氣旋於一月在菲律賓以東海域形成並靠近呂宋以東一帶。