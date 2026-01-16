恒基地產啟動50周年慶祝活動 旗下多個商場推優惠 消費滿$50可獲咖啡或餅店現金券

今日(16日)是恒基集團成立50周年的日子，將展開一連串慶祝活動。同時，集團宣佈，其位於中環的超甲級商業項目The Henderson，出租率再創新高，攀升至九成。而中環新海濱旗艦項目Central Yards 亦穩步推進，第一期將於第二季平頂，目標於2027年開幕。

恒基集團主席李家傑及李家誠表示：「恒基地產深耕香港半世紀，與香港一同成長，見證並參與這個城市的蛻變。集團由創立之初專注物業發展和投資業務，之後逐步拓展至能源、創新科技等領域，從多方面推動社會創新與可持續發展，並曾獲得多個企業大獎。這一切成就實在有賴各界多年來的信任和支持。」

李家傑及李家誠續稱：「五十周年既是集團的重要里程碑，更是邁向新征途的起點。我們與香港發展一脈相承，對香港的未來充滿信心。集團會繼續與各界攜手合作，助力推動香港的長遠繁榮與可持續發展。」

The Henderson 出租率達九成

恒基集團旗下超甲級商業項目The Henderson 吸引國際頂尖企業、著名品牌和專業服務機構進駐，最新出租率已達九成，包括多家跨國公司及金融機構：全球另類投資公司Point72、私募資產二級市場投資公司科勒資本（Coller Capital）、私募基金公司General Atlantic、對沖基金公司Aeonea等。

The Henderson 亦是全港首個在綠色建築、健康、智能辦公室和可持續生活等領域獲得10 項最高評級認證的項目，包括LEED、WELL、BEAM Plus 及中國綠色建築評價標識等，並且是全國首個於SmartScore及中國智慧建築認證中獲得滿分評級的項目。項目亦先後奪得多個建築及可持續發展國際獎項。

Central Yards 第一期本年第二季平頂

恒基集團另一旗艦項目，位於中環新海濱、總樓面面積逾160萬平方呎的Central Yards，第一期將於2027年開幕，並預計於今年第二季平頂，第二期亦計劃於2032年落成，將打造成集零售、商務、文化、藝術、大自然及娛樂等於一身的國際級海濱地標，帶來耳目一新的城市風貌。

Central Yards 第一期超過七成的辦公室大樓及附屬樓面面積已獲承租，並創下中環核心商業區數十年來最大宗單一辦公室租賃紀錄。

集團旗下多個主要商場（將軍澳 MCP 新都城中心二期及三期、馬鞍山MOSTown新港城中心、屯門時代廣場、沙田中心，沙田廣場、荃灣千色匯、元朗千色匯）及The Henderson內多間餐廳，將推出特別禮遇與消費優惠。

多元方式回饋社會 與眾同慶50周年

恒基地產年內將呈獻一系列活動及特別禮遇，與員工及社區同慶50周年。單是一月份將推出的活動及優惠，包括：