Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒基地產啟動50周年慶祝活動 旗下多個商場推優惠 消費滿$50可獲咖啡或餅店現金券

社會
更新時間：12:54 2026-01-16 HKT
發佈時間：12:54 2026-01-16 HKT

今日(16日)是恒基集團成立50周年的日子，將展開一連串慶祝活動。同時，集團宣佈，其位於中環的超甲級商業項目The Henderson，出租率再創新高，攀升至九成。而中環新海濱旗艦項目Central Yards 亦穩步推進，第一期將於第二季平頂，目標於2027年開幕。 

恒基集團主席李家傑及李家誠表示：「恒基地產深耕香港半世紀，與香港一同成長，見證並參與這個城市的蛻變。集團由創立之初專注物業發展和投資業務，之後逐步拓展至能源、創新科技等領域，從多方面推動社會創新與可持續發展，並曾獲得多個企業大獎。這一切成就實在有賴各界多年來的信任和支持。」 

李家傑及李家誠續稱：「五十周年既是集團的重要里程碑，更是邁向新征途的起點。我們與香港發展一脈相承，對香港的未來充滿信心。集團會繼續與各界攜手合作，助力推動香港的長遠繁榮與可持續發展。」 

The Henderson 出租率達九成   

恒基集團旗下超甲級商業項目The Henderson 吸引國際頂尖企業、著名品牌和專業服務機構進駐，最新出租率已達九成，包括多家跨國公司及金融機構：全球另類投資公司Point72、私募資產二級市場投資公司科勒資本（Coller Capital）、私募基金公司General Atlantic、對沖基金公司Aeonea等。

The Henderson 亦是全港首個在綠色建築、健康、智能辦公室和可持續生活等領域獲得10 項最高評級認證的項目，包括LEED、WELL、BEAM Plus 及中國綠色建築評價標識等，並且是全國首個於SmartScore及中國智慧建築認證中獲得滿分評級的項目。項目亦先後奪得多個建築及可持續發展國際獎項。

Central Yards 第一期本年第二季平頂 

恒基集團另一旗艦項目，位於中環新海濱、總樓面面積逾160萬平方呎的Central Yards，第一期將於2027年開幕，並預計於今年第二季平頂，第二期亦計劃於2032年落成，將打造成集零售、商務、文化、藝術、大自然及娛樂等於一身的國際級海濱地標，帶來耳目一新的城市風貌。 

Central Yards 第一期超過七成的辦公室大樓及附屬樓面面積已獲承租，並創下中環核心商業區數十年來最大宗單一辦公室租賃紀錄。 

集團旗下多個主要商場（將軍澳 MCP 新都城中心二期及三期、馬鞍山MOSTown新港城中心、屯門時代廣場、沙田中心，沙田廣場、荃灣千色匯、元朗千色匯）及The Henderson內多間餐廳，將推出特別禮遇與消費優惠。
集團旗下多個主要商場（將軍澳 MCP 新都城中心二期及三期、馬鞍山MOSTown新港城中心、屯門時代廣場、沙田中心，沙田廣場、荃灣千色匯、元朗千色匯）及The Henderson內多間餐廳，將推出特別禮遇與消費優惠。

多元方式回饋社會   與眾同慶50周年 

恒基地產年內將呈獻一系列活動及特別禮遇，與員工及社區同慶50周年。單是一月份將推出的活動及優惠，包括： 

  1. 恒基地產生日當天與員工慶祝 （1月16日，中環海濱活動空間）：邀請與10,000名員工及其親友參與，共同慶祝集團50歲生日，並感謝員工對集團的付出與貢獻。 
  2. 隨後會聯同本地多間非牟利機構和學校，招待10,000位長者、年青人及基層家庭參與於中環海濱舉辦的嘉年華。 
  3. 「恒基 x 博愛中環海濱慈善跑2026」(1月25日，中環海濱) - 參加者將途經中環多個地標，如 The Henderson、國際金融中心及正在興建的Central Yards 等。活動籌得善款會用作興建全港最大型的「博愛醫院屯門藍地長者護理及護養安老院舍項目」及「大埔火災重建及支援項目」。 
  4. 特別禮遇與消費優惠  - 集團旗下多個主要商場（將軍澳 MCP 新都城中心二期及三期、馬鞍山MOSTown新港城中心、屯門時代廣場、沙田中心，沙田廣場、荃灣千色匯、元朗千色匯）及The Henderson內多間餐廳，將推出特別禮遇與消費優惠，當中包括每日首50名H‧COINS會員憑即日電子消費滿$50元，可在沙田中心、沙田廣場、荃灣千巴匯等商場，可獲$50指定餅店現金券。
     

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門開槍．全紀錄｜疑兇與家人斷聯多月 一子彈貫穿身體 警千鈞一髮救女途人
03:12
屯門開槍．全紀錄｜疑兇與家人斷聯多月 子彈貫穿身體 警千鈞一髮救女途人
突發
3小時前
屯門開槍｜死者母親認屍哭斷腸 女親友哭訴：好心痛 點解差人開槍？
01:41
屯門開槍｜死者母親認屍哭斷腸 女親友哭訴：好心痛 點解差人開槍？
突發
2小時前
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-15 12:38 HKT
屯門開槍｜天眼直擊疑犯扯跌女人質 手起刀落之際被擊斃 地面血跡斑斑
01:51
屯門開槍｜天眼直擊疑犯扯跌女人質 手起刀落之際被擊斃 地面血跡斑斑
突發
15小時前
萬寧新年快閃優惠！一日限定全場88折 滿額再送$50現金券 指定分店適用
萬寧新年快閃優惠！一日限定全場88折 滿額再送$50現金券 指定分店適用
時尚購物
20小時前
西環森美餐廳結業｜港式扒房傳奇 獨創招牌「森美汁」牛柳 店方：好似整定咁
西環森美餐廳結業｜港式扒房傳奇 獨創招牌「森美汁」牛柳 店方無奈市況轉變：好似整定咁
飲食
15小時前
屯門開槍｜涉案34歲越南漢案底纍纍身藏冰毒 警現場蒐證檢兇刀彈殼 
00:42
屯門開槍｜涉案34歲越南漢案底纍纍身藏冰毒 警現場蒐證檢兇刀彈殼 
突發
14小時前
DAISO傳說¥500「掃地機械人」香港有售！一鍵操作簡單除麈 日網友分享用後感
日本DAISO爆紅¥500「掃地機械人」香港有售！一鍵操作簡單除麈 日網友分享用後感…
生活百科
22小時前
星島申訴王 | 電池着火、車門反鎖、無故自燃 專家教預知電動車死亡陷阱
03:35
星島申訴王 | 電池着火、車門反鎖、無故自燃 專家教電動車逃生手冊預知死亡陷阱
申訴熱話
5小時前
李施嬅驚爆未復合已分手 車崇健因一理由自覺應該放手 Selena：對這段感情沒有遺憾
李施嬅驚爆未復合已分手 車崇健因一理由自覺應該放手 Selena：對這段感情沒有遺憾
影視圈
16小時前