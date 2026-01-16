Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

打擊圍標｜加強版「招標妥」 發展局：承建商若被除名 將不再獲發維修工程

社會
更新時間：12:09 2026-01-16 HKT
發佈時間：12:09 2026-01-16 HKT

政府為提升樓宇維修監管及執行力度，計劃加強市建局「招標妥」角色及功能，為「招標妥」平台制訂預審工程承辦商名單，要求相關顧問公司及承辦商，要通過警方及廉署審查。發展局局長甯漢豪今日（16日）在電台節目表示，涉及圍標的人可能是「作奸犯科分子」，或有精密鋪排，即使執法部門都難以輕易調查得到，強調政府一定要「多重出擊」。

承建商若在「預審名單」被除名 不代表影響已展開工程

甯漢豪指，將來「預審名單」會加入警方、廉署的背景審查，亦會考慮工程意外等事故。被問及預審名單和相關除名機制的公平性，她表示，若有承建商曾多次接獲執法部門警告或指示，或當局已啟動紀律處分程序，甚至提出檢控；所有程序均屬於公開資訊，強調各個環節並非「秘密地做」。

她又指，一旦有承建商在「預審名單」被除名正進行工程，意味政府不會再向相關人士指派下一項維修工作，但不代表會影響已展開的工程，即是不會導致現有工程「爛尾」，但若承建商在專業名冊中被除名，則會影響正在進行的工程。

2月初陸續派發全數5萬張棚網予承建商

建造業議會為業界一次過集體採購5萬張阻燃「棚網」，首批3000張、昨日陸續分發予已訂購的11個承建商。甯漢豪表示，全數5萬張棚網，預料2月初陸續派發給相關承建商。她說，認為今次建造業議會集體採購提供良好示範作用，將來建造業議會亦會提供推薦名單，讓承建商參考，她又說能讓承建商學習後可以考慮自行協商作集體採購。

甯漢豪指，除今次供貨的兩間製造商之外，建造業議會稍後亦會再做資料搜集，希望將更多信譽良好、可以配合香港需要的製造商加入「白名單」。她又形容，今次集中採購屬「特別場景」，預料日後由承建商自行處理時，不會出現集中在同一時間採購的問題，相信供應足以應付需求。

