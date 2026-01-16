Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港口社區系統啟用 陳美寶稱從系統構建時代邁向創造價值新階段

社會
更新時間：11:45 2026-01-16 HKT
發佈時間：11:45 2026-01-16 HKT

運輸及物流局今日（16日）舉行港口社區系統啟用儀式，系統正式投入服務。運輸及物流局局局長陳美寶同步宣布洪水橋╱厦村新發展區發展現代物流圈規劃研究報告，爭取今年首幅於錫降圍路的用地，可邀請業界提交發展意向書。

港口是香港金漆招牌

陳美寶表示，香港以港為名，港口一直是很重要的基礎，亦是香港的金漆招牌，所以鞏固和提升香港作為一個國際航運中心，是特區政府的重要任務。她又稱，過去一段時間很努力多次拼市場、拼貨物，全力出擊開發「鐵海陸江」立體聯運體系，希望可開拓更多內地中國部的市場幅地，亦會和「一帶一路」國家一些具戰略意義的港口，開拓締結為伙伴港口。

政府對港口有很大期望

她指，港口社區系統啟用，象徵香港智慧港口，從一個系統構建時代，邁向創造價值的新階段，形容政府對這個「BB（嬰兒）」有很大的期望，希望可幫助香港這個家庭創造價值，以便未來繼續深化探索貿易融資服務。

洪水橋╱厦村打造成智慧綠色現代物流圈

她亦公布洪水橋╱厦村新發展區發展現代物流圈規劃研究報告，全力推進該處發展現代物流圈，作為物流用地的中長期土地庫，會透過市場為導向的發展條款，亦回應業界曾提出一些創新措施，打造智慧綠色現代物流圈。她亦宣布推出一套環境、社會和管治（即簡稱「ESG」）數據收集工具包，協助物流業特別是中小企，有效地收集及記錄有關ESG披露要求所需的數據。

運輸及物流局亦聯同物流及供應鏈多元技術研發中心，與本地物流初創公司FUNDel簽署三方合作備忘錄，加快推動連結「港口社區系統」與物流業界的信息平台，並研究運用系統上多方信賴的貨流數據，以協助金融機構進行相關物流中小企業的貿易融資申請審批，支持物流業可持續發展。

記者：郭詠欣
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門開槍．全紀錄｜疑兇與家人斷聯多月 一子彈貫穿身體 警千鈞一髮救女途人
03:12
屯門開槍．全紀錄｜疑兇與家人斷聯多月 子彈貫穿身體 警千鈞一髮救女途人
突發
3小時前
屯門開槍｜死者母親認屍哭斷腸 女親友哭訴：好心痛 點解差人開槍？
01:41
屯門開槍｜死者母親認屍哭斷腸 女親友哭訴：好心痛 點解差人開槍？
突發
2小時前
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-15 12:38 HKT
屯門開槍｜天眼直擊疑犯扯跌女人質 手起刀落之際被擊斃 地面血跡斑斑
01:51
屯門開槍｜天眼直擊疑犯扯跌女人質 手起刀落之際被擊斃 地面血跡斑斑
突發
15小時前
萬寧新年快閃優惠！一日限定全場88折 滿額再送$50現金券 指定分店適用
萬寧新年快閃優惠！一日限定全場88折 滿額再送$50現金券 指定分店適用
時尚購物
20小時前
西環森美餐廳結業｜港式扒房傳奇 獨創招牌「森美汁」牛柳 店方：好似整定咁
西環森美餐廳結業｜港式扒房傳奇 獨創招牌「森美汁」牛柳 店方無奈市況轉變：好似整定咁
飲食
15小時前
屯門開槍｜涉案34歲越南漢案底纍纍身藏冰毒 警現場蒐證檢兇刀彈殼 
00:42
屯門開槍｜涉案34歲越南漢案底纍纍身藏冰毒 警現場蒐證檢兇刀彈殼 
突發
14小時前
DAISO傳說¥500「掃地機械人」香港有售！一鍵操作簡單除麈 日網友分享用後感
日本DAISO爆紅¥500「掃地機械人」香港有售！一鍵操作簡單除麈 日網友分享用後感…
生活百科
22小時前
星島申訴王 | 電池着火、車門反鎖、無故自燃 專家教預知電動車死亡陷阱
03:35
星島申訴王 | 電池着火、車門反鎖、無故自燃 專家教電動車逃生手冊預知死亡陷阱
申訴熱話
5小時前
李施嬅驚爆未復合已分手 車崇健因一理由自覺應該放手 Selena：對這段感情沒有遺憾
李施嬅驚爆未復合已分手 車崇健因一理由自覺應該放手 Selena：對這段感情沒有遺憾
影視圈
16小時前