港口社區系統啟用 陳美寶稱從系統構建時代邁向創造價值新階段

運輸及物流局今日（16日）舉行港口社區系統啟用儀式，系統正式投入服務。運輸及物流局局局長陳美寶同步宣布洪水橋╱厦村新發展區發展現代物流圈規劃研究報告，爭取今年首幅於錫降圍路的用地，可邀請業界提交發展意向書。

港口是香港金漆招牌

陳美寶表示，香港以港為名，港口一直是很重要的基礎，亦是香港的金漆招牌，所以鞏固和提升香港作為一個國際航運中心，是特區政府的重要任務。她又稱，過去一段時間很努力多次拼市場、拼貨物，全力出擊開發「鐵海陸江」立體聯運體系，希望可開拓更多內地中國部的市場幅地，亦會和「一帶一路」國家一些具戰略意義的港口，開拓締結為伙伴港口。

政府對港口有很大期望

她指，港口社區系統啟用，象徵香港智慧港口，從一個系統構建時代，邁向創造價值的新階段，形容政府對這個「BB（嬰兒）」有很大的期望，希望可幫助香港這個家庭創造價值，以便未來繼續深化探索貿易融資服務。

洪水橋╱厦村打造成智慧綠色現代物流圈

她亦公布洪水橋╱厦村新發展區發展現代物流圈規劃研究報告，全力推進該處發展現代物流圈，作為物流用地的中長期土地庫，會透過市場為導向的發展條款，亦回應業界曾提出一些創新措施，打造智慧綠色現代物流圈。她亦宣布推出一套環境、社會和管治（即簡稱「ESG」）數據收集工具包，協助物流業特別是中小企，有效地收集及記錄有關ESG披露要求所需的數據。

運輸及物流局亦聯同物流及供應鏈多元技術研發中心，與本地物流初創公司FUNDel簽署三方合作備忘錄，加快推動連結「港口社區系統」與物流業界的信息平台，並研究運用系統上多方信賴的貨流數據，以協助金融機構進行相關物流中小企業的貿易融資申請審批，支持物流業可持續發展。

記者：郭詠欣

