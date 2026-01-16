宏福苑五級火｜鄧炳強：已聯絡宏福苑每一戶 確認火災168人遇難 免家屬「二次傷害」不公布死者名單

大埔宏福苑大火發生距今逾一個月，保安局局長鄧炳強今日(16日)接受電台訪問時表示，經過科學鑑證及牙齒辨認等，確認遇難者人數共168人，沒有未被辨認的遺體或遺骸，有關的數字已是終極數字。他指現時「一戶一社工」已聯絡宏福苑每一戶人士，已確認住戶的人數，因此可以確認有關的數字。

尊重家屬意願免二次傷害 不公布死者名單

對於外界關注是否公布死者名單，鄧炳強解釋，死者名單一般會在需要召開死因研訊時，把有關資料交予法庭。當局已和所有相關家屬後聯絡，此舉已無助於身份確認。更重要的是，在與家屬溝通後，發現部分家屬認為公布名單會帶來「二次傷害」，亦有家屬表示，有家中長者未知道事情，為尊重家屬意願，故現階段不會公布名單。

「快速應變隊」火警法生時巡查消防裝置運作情況

鄧炳強表示，當局已成立「強化消防安全治理工作組」，並已採取即時措施。其中包括已巡查接近300幢正在進行維修的高風險大廈，確保其消防設施可正常使用。另外，消防處已成立「快速應變小隊」，在火警發生時與救援隊伍同步到場，即時檢視消防裝置的運作情況，確保萬無一失。當局亦已要求，凡有消防設施損壞，必須張貼告示並將通知書放入每位住戶的信箱，以便了解消防設施的損毀情況。

倡增管理公司責任及引入定額罰款

鄧炳強又指，要加強大廈管理公司的責任範圍，包括巡查及日常維修，檢討管理公司是否應負上法律責任。同時，建議將火警鐘的檢查次數由每年一次加密至每半年一次，並提倡每年進行一次火警演習；為提升執法效率，當局正研究為較易證明的違規行為，如阻塞通道、鎖上防火門，引入即時定額罰款制度，認為有關做法會較檢控更有效率。同時亦考慮引入新的法定要求，如要關閉主要消防裝置，必須事先申請。此外，當局亦考慮大幅提高提供虛假資料的承辦商的罰則，並加入監禁刑罰。

公眾教育：推動「消防大使」計劃

鄧炳強指出，除了執法和巡查，提升市民的消防安全意識亦同樣重要。他表示，將設立類近「消防大使」的形式，鼓勵大廈住戶協助留意並舉報身處大廈的火警隱患，例如發現防火門被楔住、走火通道被阻塞等情況時，可向管理公司或消防處報告。當局將與各區的防火委員會合作，加強相關的宣傳教育工作。

