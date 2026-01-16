每日雜誌｜漁農嘉年華魚目混珠 黑商集團「借殼」參展 內地菜冒充港產獲利7倍 漁護署擬研「加辣」重罰挽信譽

「本地漁農美食嘉年華」爆發近年最大規模的違規風波，漁護署引用條款查封8個涉嫌售賣非自家農產品的攤檔，並轉交海關和警方跟進。據《星島》調查及綜合多名農戶說法，疑有人教唆及租借本地不活躍農場「借殼」入場，引入大批廉價內地蔬果冒充本地優質農產品，部分裝貨的發泡膠箱更殘留內地產地標籤，業界憂重創本地漁農信譽。署方考慮永久禁止違規農戶參與未來所有推廣活動，並計劃今年中推出新的本地漁農產品統一品牌，引入第三方認證及溯源機制，力挽本地品牌信譽。

今屆嘉年華於上周日落幕，逾220個漁農攤位按例只限售賣自家產物。惟樂氏農業負責人梁先生指出，今年優質蔬果區湧現多個極陌生的農場名稱（如「歐X家園」、「X茱農場」等）。他質疑該些平日不活躍的農場，在活動期間竟有源源不絕的貨源，極不尋常。

多個遭查封的攤位陳設簡陋，均是擺放鋼枱，再鋪上木板展示蔬果。受訪者提供

本地菜農娟姐近年均有參展，對違規行為早有所聞，「只是今年最誇張及明目張膽」。綜合農友所指，涉事攤檔布置高度相似，陳設簡陋，僅以單張鋼枱加墊木板陳列，統一掛上同款鎢絲燈，並以密封發泡膠箱存放農產品，疑為長途運輸包裝，部分印有簡體字，產地標示為「深圳」，貨源疑來自果欄。

涉事攤位產品以多個密封的發泡膠箱運輸，懷疑是預防長途運輸途中跌出蔬果。 受訪者提供

部分攤位內放置的發泡膠箱，貼上內地供應商的標籤。受訪者提供

關鍵人物涉剪封條強行營業

有農友指，目擊工人以黃色膠箱高調補貨，聲稱「還有幾檔未派」。有農戶反映，多次向大會投訴不得要領，故自行搜集證據持續投訴。「香港綠屋」創辦人Ivan曾就100元4份的士多啤梨價格與可疑檔主對質，對方卻支吾以對，甚至惱羞成怒。

有攤檔涉嫌售賣深圳供應的蔬果。 受訪者提供

多名農友將矛頭指向綽號「高佬」的關鍵人物。據悉「高佬」過去3年均在嘉年華出現，穿梭多個攤檔指揮，檢查存貨、調動補貨。有農友形容其作風剽悍，曾以粗言穢語謾罵工人，更曾聽其追問工友「簽證剩餘天數」，質疑涉非法勞工。

有本地農戶發現「高佬」（穿黑衣者）將多桶白米運到嘉年華攤檔。 受訪者提供

消息指，「高佬」是其中一個被封攤檔的負責人，疑教唆其餘7檔農友違規出售非本地作物。有指他在攤位被封後自行剪斷封條強行營業，並對大會職員「喊打喊殺」，大會最終報警處理。農戶黃小姐指，部分涉事農場早年曾參展，推測有人付錢向年邁農友「借殼」參展；另有農夫提到，部分檔販疑將內地貨與本地貨「溝貨」出售，甚至在自家作物售罄後見獵心喜，購內地貨充數營利。

有本地農戶發現，會場空地放置數個街市用於擺放蔬果的可疑膠籃。 受訪者提供

內地貨充本地利潤可達7倍

有農場負責人直言，3日展期的最後一天，有市民悄悄問「哪裏才有真正本地薑賣」，令她感到悲哀。她直言有關亂象持續多年，甚至連支持者也難辨真偽。她憶述，前年曾有攤檔以低於市價一半的價格促銷大批聲稱「本地米」，甚至搬來打穀機現場「表演」打米，極為誇張。

去年有農戶拍攝到有攤位放置打穀機，即場為白米打穀。受訪者提供

業界推測假冒本地農的主因是利潤巨大。農夫Dennis指，本地泥耕產量有限，且外形大小不一，涉事產品卻飽滿劃一，顯然是批發貨。梁先生指，本地產士多啤梨一磅售約60元至80元，內地貨普遍只需20元，而本地泥耕車厘茄每公斤約80元，部分內地車厘茄可便宜至每公斤10多元；若以內地貨冒充，利潤最高可達7倍。

此外，有相關人士指出，本地漁農攤位因獲漁護署補助租金僅1000元，遠低於商業攤位的2萬元，不排除有投機者因而鋌而走險，壓低成本。

面對事前巡查未到位的質疑，嘉年華籌委會主席劉堅偉指，漁護署人員早於去年10月實地視察參展農場，記錄其農作物種類及估算產量，違規農場在巡查時並無異常，現場亦有出售自家產品；人員每日例行統計各攤檔銷量時，發現個別攤檔銷量遠超其農場產量，或售賣非其登記作物，甚至在補貨時出現簡體字包裝盒，「搜集到足夠證據後，我們便立即封檔」。

擬優化合約引入高額違約罰則

知情人士指出，過去有農友因自家農產品售罄，私下向其他攤檔「借貨」售賣，但多屬零星個案且配合勸喻，惟是次事件屬有計劃、有組織的集體違規，性質完全不同。據知，疑為領頭的「高佬」有違規前科。

漁護署早前發出聲明，強調對欺詐消費者行為「零容忍」，已交予警方及海關跟進。署方表明會取消涉事農場參加嘉年華的資格，並考慮永久禁止違規農戶參與未來由署方舉辦的推廣活動。署方正研究優化活動的合約條款，包括引入高額違約罰則及追討商譽損失的賠償機制，並要求農業組織和協會提醒會員必須合規銷售產品。

身兼漁農業諮詢委員會成員的劉堅偉重申，懲罰將延伸至整個漁農界的推廣活動，涵蓋周末農墟、士多啤梨節、西瓜節等。他將在年度檢討會提出加強罰則，嚴重違規者或可被「永久終止合作」，並撤回漁護署所有補助。

嘉年華籌委會主席劉堅偉強調，售賣非自家產品屬違規。

有農友建議，署方可於展前一星期突擊巡查，實地數算產量並拍照存證，作為現場銷量比對基準，亦可於嘉年華期間隨機購買樣本進行農藥殘留測試。另有農戶建議將罰金定為展期營業額的3倍至5倍，讓違規者無利可圖。

漁護署早前發出聲明，強調對欺詐消費者行為「零容忍」，署方正研究優化活動的合約條款，包括引入高額違約罰則及追討商譽損失的賠償機制。

話事人「高佬」涉近年熱衷參與嘉年華年宵

據了解，涉嫌教唆農民的「高佬」姓何，本身從事工程生意，除參與漁農美食嘉年華，近年亦有競投年宵市場攤位。

《星島》根據涉事攤檔貨運盒上的收貨電話追查，發現與一間工程公司相符。翻查商業登計資料，該公司由一名何姓男子持有。經農友比對照片證實，該何姓男子正是頻繁穿梭攤位調貨的「高佬」。

有攤檔的發泡膠盒上貼有收貨人的電話。 受訪者提供

有農友指出，近年常見何參加漁農嘉年華，其「打理」的攤位越來越多。知情人士指，何對在嘉年華擺攤十分自豪，曾在社交媒體上載參展相片，從相中所見，相關攤位的名稱亦與日前遭漁護署查封的攤位脗合。

據指，何近年亦有競投年宵市場攤位，曾以本地花農身份高價投得多個年宵攤位。

多名農戶擔心違規事件損害嘉年華及農戶多年建立的信譽，盼當局加強監管。 漁護署FB

本地漁農產品統一品牌 料年中推源頭杜絕冒充

漁農業諮詢委員會成員、本地漁農美食嘉年華籌辦委員會主席劉堅偉坦言，高調執法或對本地品牌造成短暫打擊，但必須向消費者交代。他透露，當局計劃於今年中推出本地漁農產品統一品牌，期望透過嚴格審核，杜絕魚目混珠的情況。

今屆嘉年華吸引15.6萬人次入場，漁農產品銷售額更按年上升8.9%。有意見指，大會高調封檔恐影響市民對本地漁農品牌的信心，已有網民稱明年不會再參與嘉年華。劉回應指，大會必須高調處理，不僅給市民交代，同時警惕業界絕不能假冒本地品牌，違規須付出沉重代價。

針對市民對「本地菜」真偽的憂慮，劉透露漁護署將於今年中推出本地漁農產品統一品牌，已委託香港品質保證局（HKQAA）進行第三方認證，並建立溯源機制；屆時產品將貼有標籤及二維碼（QR Code），市民掃描後可即時追蹤產品源頭，確認生產漁場或農場的資訊。他指，新制度將採「難入易出」原則，嚴謹審核申請者，從源頭杜絕冒充，盼重建公眾信任。

每日雜誌組