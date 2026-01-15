靈實胡平頤養院藝術同樂日 羅淑佩透露與靈實淵源 分享金句「常常喜樂 凡事謝恩」︱Kelly Online

基督教靈實協會今日（15日）在靈實胡平頤養院舉行「希望‧意象」社區共融：藝術同樂日活動。活動邀請到文體旅局局長長羅淑佩、靈實行政總裁林正財親臨支持，並由前食衛局副局長徐德義帶領長者、智障學員及企業義工等50名出席人士一起進行「Art Jamming」，透過藝術凝聚社區力量，在新一年開始之際為社區注入希望及正能量，冀引起公眾對有需要人士的持續關注及支持。

羅淑佩透露父親在靈實醫院度過最後日子

羅淑佩致辭時表示，藝術能將希望、喜樂等美好意象分享給大眾。她指自己平日不擅長表達，更不善於畫畫，但相信「心中所想、腦內所思」透過繪畫呈現，總能觸動他人。她認為，一群人共同創作，能匯聚心意、加強聯繫。她分享自己的金句，引用聖經的「常常喜樂，不住禱告，凡事謝恩」，鼓勵市民以感恩的心面對生活，並多與他人分享，便能在任何環境中保持喜樂。

「一聽到是去靈實，就馬上答應了」

羅淑佩又表示早前受邀時「一聽到是去靈實，我就馬上答應了」，透露自己跟靈實有淵源，她的父親是在靈實醫院度過最後的日子， 他在靈實受照顧的兩個月，不論父親還是作為家人，期間都覺得很有盼望、很溫暖。她又指當年為其父物色可以住的地方，也有看過靈實的一些護老設施、安老設施，都覺得非常好。

羅又指今日活動是art jamming，雖然她不擅長畫畫，但拿起粉彩的時候，總會將心中所想、腦內所思，透過那支筆「走出來」。她又開始明白為甚麼主辦單位會找她來主持典禮，因為不論生命到了多麼成熟的一個階段，文體還是會成為依靠，都可以在文化、藝術、體育或運動的元素中，令生命更豐富，身體更健康。

羅淑佩其後在社交平台發文，指感謝林正財的邀請，讓她參加了一個非常有意義的活動。她表示，自己的金句是聖經《帖撒羅尼迦前書》五章十六至十八節，就是要「常常喜樂，不住禱告，凡事謝恩。」

她又在帖文設問「怎樣可以常常喜樂呢？」，稱如果你是基督徒的話，禱告帶來的盼望以及數算自己生命中有多少恩典，「我們今日還有一口氣，大家可以一起在這裏相聚，已經是一個恩典」，「想到這些，我們有盼望，Haven of Hope中我們有很多個盼望。」

她指：「我們懂得凡事謝恩，數算自己有的東西，還可以跟其他人分享我們有的東西，就使到我們無論在甚麼環境都可以常常喜樂，而我們在喜樂的時候，也可以透過藝術、希望、意象表達出來。

基督教靈實協會行政總裁林正財表示，靈實服務不僅專業，亦積極引入創新元素，運用多元治療手法，包括藝術治療，以提升療效。他指，透過音樂治療、豎琴治療、表達藝術治療及園藝治療等方法，患者可獲得多感官刺激，不僅達到治療目的，更能紓緩壓力、放鬆心情、激發想像力，並在藝術創作中獲得成就感。