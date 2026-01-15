今年首三項貿易展吸引約8.2萬名環球買家 「潮玩館」首辦即招徠1萬人次入場

貿發局第52屆香港玩具展、第17屆香港嬰兒用品展，以及第24屆香港國際文具及學習用品展，今（15日）在會展圓滿結束。一連四天的實體展覽合共吸引來自121個國家和地區、約82,000名買家親臨會場採購，成功為業界創造跨地區跨行業的合作機遇。今年首次設立「潮玩館」（Pop & Play），全面開放予業內買家及公眾，首度舉辦已吸引約10,000公眾人次入場，成功協助內地及海外品牌直接向本地潮玩愛好者推廣和交流，同時促進本地潮玩品牌接觸環球商貿買家開展B2B機遇，拓展國際市場，進一步發揮潮玩IP的商業潛力。

玩具展共錄得約逾41,000名買家到訪

玩具展共錄得約逾41,000名買家到訪，參觀嬰兒用品展及文具展的買家則分別約27,000名及約14,000名。香港以外的買家主要來自中國內地、台灣、東盟的馬來西亞、菲律賓及泰國、韓國、印度、以及美國等，而來自鄰近的澳門、越南、歐洲的比利時及波蘭，以至南非的買家亦錄得明顯雙位數字的升幅。三展以「展覽+」融合模式舉行，結合實體展及「商對易」線上智能配對平台，買家及展商可於展期結束後，在1月22日前繼續在「商對易」平台上洽商。

三展成功為貿發局2026年展覽打響頭炮

香港貿發局副總裁古靜敏表示，2026年首三項展覽集合來自37個國家及地區，超過2,600家展商，吸引約82,000名環球買家入場參觀，成功為貿發局2026年展覽打響頭炮。香港玩具展首次設立的「潮玩館」 深受歡迎，展館集合約150個人氣IP，展示多款首發及限量珍藏，吸引來自不同行業、不同領域的代表到來了解 IP的商業潛力，積極探討跨行業的合作機遇，亦吸引大批公眾入場打卡朝聖，與展商直接交流。貿發局相信，展會透過文化融合、品牌聯乘與市場策略，能夠提升IP價值，賦能各行業增值發展，並推動本地IP品牌衝出香港走向國際舞台。

樂齡產品需求增 綠色可持續產品繼續受追捧

今年三展繼續以「全新玩意 與眾同樂」為主題，其中潮流及收藏玩具熱潮持續，為玩具業注入強勁的增長動力，全新「潮玩館」更雲集國際與本地人氣IP。

全球人口老齡化，專為長者設計或「祖孫同樂」的玩具及遊戲已成為增長快速的產品。今年玩具展特別推出全新「樂齡產品Happy Ageing」標誌。可持續產品繼續是各項展覽的重點，除了玩具展的「綠色玩具」專區，玩具展及文具展亦繼續設有 「綠色方案供應商」綠葉標誌，進一步便利買家採購環保產品，今年合共有超過400個展商設有綠葉標 誌，較2024年增長一倍。

今屆嬰兒用品展的「手推車及座椅世界」及「ODM手推車及座椅」兩個專區有約230家展商，展商數目與展區面積均較去年增加；「歐洲精選」連同韓國展團及「香港孕嬰童業協會」展團，今年亦再次參展。

展覽期間，大會亦舉辦展會旗艦活動「亞洲玩具論壇」，以「賦能玩具業全球戰略發展」為主題，邀請多位國際專家及嘉賓探討行業的最新議題。