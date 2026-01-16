環法衝刺王卡雲迪殊踩入西沙GO PARK 盛讚運動設施完善

新鴻基地產（新地）一向積極推廣本地單車運動，早前更為一眾車迷送上驚喜，趁著剛創下環法單車賽35場分站冠軍紀錄的傳奇「衝刺王」卡雲迪殊（Mark Cavendish）訪港，特別邀請他到訪西沙GO PARK。卡雲迪殊不但與本地單車隊SHKP Supernova成員及粉絲近距離互動，更親身試玩場內多項嶄新設施。

即席試玩板網球 大讚場地教練既專業又有耐性

卡雲迪殊在2024年寫下傳奇戰績，原來這位車壇巨星對其他運動亦充滿好奇。到訪期間，他即席試玩近年大熱的板網球（Padel），並大讚場地教練既專業又有耐性，讓他在短短半小時內便掌握不少技巧。眼見現場氣氛熱烈，他對香港有這麼多人投入結合競技與社交魅力的Padel運動，感到相當興奮。

卡雲迪殊到訪GO PARK期間，即席試玩近年大熱的板網球（Padel），大讚場地教練既專業又有耐性，讓他在短短半小時內便掌握不少技巧。

難得「衝刺王」駕到，當然要回歸主場在單車徑上「露兩手」。卡雲迪殊特別帶同戰車上陣，夥拍SHKP Supernova單車隊及葉漢文、梁穎儀、童森等本地好手，在長近1.5公里的單車徑上飛馳。他對這條賽道評價甚高，認為沿途設有起伏坡度，能讓不同程度的單車愛好者進行全面訓練；加上踩車時可飽覽園內足球場、高爾夫球場、棍網球場及匹克球場等設施，體驗極佳。

自前年退役後，卡雲迪殊便四出與世界各地的單車愛好者交流。他表示，今次參觀西沙GO PARK感到非常愉快，這裡人氣旺盛，除了運動愛好者，亦見到不少家庭帶同子女遊玩，熱鬧氣氛令他印象深刻。他又特別「點讚」項目的建築美學，這座由世界知名Zaha Hadid事務所設計的首個運動商業綜合項目，充滿未來感，成功將品味融入運動生活之中。

行程尾聲，卡雲迪殊特意前往全新的水上活動中心GO PARK Aqua。該處背山面海，坐擁企嶺下海及三杯酒絕景，提供適合不同年齡的水上活動及海島遊。他更率先試玩了全新的Aqua Wave Fiat，體驗水陸兩用的獨特魅力，盡興而歸。

卡雲迪殊前往全新水上活動中心GO PARK Aqua，率先試玩全新的Aqua Wave Fiat，體驗水陸兩用的獨特魅力，盡興而歸。