遲婚、跨境婚、離婚人數齊升  港人首婚中位數破30歲大關  內地男娶港女比例升至40%

政府統計處今日（15日）出版2026年1月號《香港統計月刊》，當中分析1991年至2024年間香港的結婚及離婚趨勢。數據顯示，過去30多年間，本港居民遲婚或不結婚的現象日益普遍，當中男性和女性首次結婚時的年齡中位數，分別從1991年的29.1歲和26.2歲，顯著上升至2024年的32.6歲和31歲。

本港結婚登記數據30年多年間先跌後升再回落

根據統計，香港的登記結婚數目在過去30多年間呈現波動。由1991年的42,568宗下降至2001年的32,825宗，其後逐步回升至2012年的60,459宗，之後再呈大致下降趨勢，至2024年的登記結婚數目為44,196宗。

粗離婚率33年間由1.11人增至2.52人

值得關注的是，跨境婚姻的模式發生重大變化，香港女性與內地男性結婚的情況越趨普遍，此類婚姻佔所有跨境婚姻的比例，從1991年的僅6.1%，大幅攀升至2024年的40%。

另一方面，離婚數目在過去約30年間持續上升。以每千名人口計算的粗離婚率，由1991年的1.11人，增加至2024年的2.52人，反映社會離婚狀況的變化。