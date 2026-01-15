譚仔三哥筷子筒被呢樣嘢塞住！網民稱噁心仲話養「小強」！官方：將事件紀錄在案

巿民選擇一所食肆，除食物質素之外，亦十分注意餐廳的衞生環境，當中餐具的整潔尤為重要。有網民在社交平台發布影片及帖文，指與朋友光顧譚仔三哥一間分店，發現筷子筒的底部全部都是麵包。其他網民對有關情況感到十分噁心，又認為「咁樣養一兩晚，每晚收舖一定有曱甴爬過入去」。

譚仔三哥：將是次事件紀錄在案

譚仔三哥亦在帖文下回覆，指「對於您不快的用餐體驗，我們非常抱歉。三哥向來非常重視食品安全及衛生情況，我們已立刻將是次事件紀錄在案，並會提升衛生及服務質素。」

譚仔三哥又指為進一步了解情況及分店資料，希望樓主可以透過IG私訊提供聯絡方式，以便盡快聯絡。

樓主好奇拿起筷子 發現筷子筒底部全是麵包

有網民在社交平台Threads 發帖，指自己和朋友到譚仔三哥其中一間分店用膳，頭兩個朋友在筷子筒拿筷子時，完全沒有問題，到第三位朋友拿筷子時，發現筷子沾有少量麵包屑，換另一邊取筷子時則沒有任何問題。但他們在好奇心驅使下，決定將筷子全部拿出來。及後發現筷子筒的底部有麵包塞著，該網民直言以後不會再光顧譚仔三哥。

網民認為直立筷子筒「向上向下都一定污糟」

帖文引起網民的熱議，有網民認為有關的情況十分噁心，有網民直言「咁樣養一兩晚 每晚收舖 一定有曱甴爬過入去」，也有網民提到直立筷子筒「向上向下都一定污糟」，亦有網民說自己之前光顧銅鑼灣分店時的經歷，指發現「筷子筒入邊係濕嘅，勁嘔心」，其後經投訴後得到改善。又有網民質疑店舖未有定期清潔及檢查用具。

網民科普熱水清洗餐具並無太大作用

有網民亦回覆指「所以香港人會用杯水/茶洗餐具先食」，但有網民在帖文下科普，說洗餐具僅是心理作用，「水只會帶走小量水溶性物質，及衝力扯走微量油脂等 ，並沒有對付細菌或病毒嘅能力」。

相關新聞：

連鎖麵包店職員公廁洗麵包夾 網民怒轟寧願唔洗 店方回應指嚴重違反指引