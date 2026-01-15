Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火丨建造業議會採購首批3000棚網今起派發 涉11承建商19項目

社會
更新時間：17:24 2026-01-15 HKT
發佈時間：17:24 2026-01-15 HKT

大埔宏福苑大火令人關注棚網阻燃功能，政府早前擬定新制度檢驗棚網，承建商必須提供棚網阻燃效能的證明書及檢測文件，通過測試才能上架。建造業議會受發展局委託，為業界一次過集體採購阻燃「棚網」及測試阻燃效能。首批棚網今日（15日）陸續分發予已訂購的承建商。

首批3000張棚網全部批次合格  今向11個承建商派發

建造業議會執行總監鄭定寕表示，棚網在內地生產後已進行了第一次阻燃測試，首批3000張棚網本月8日運抵本港後，在港已進行了第二次阻燃測試，全部批次合格，今日向11個承建商派發，涉及19個大廈維修項目。

今次集體採購的棚網，分別來自廣東江門和佛山兩間製造商，生產成本連同測試、運輸、追蹤等費用，每張棚網售價大約170港元。鄭定寕稱，雖然今次價錢較一般阻燃性棚網成本貴大約70元，但認為能夠確保安全，「價錢較高也是值得」。

其餘批次料2月初按工程項目完工日期  派予相關承建商

鄭定寕提到，建造業議會總共為418棟樓宇合共採購5萬張棚網，涉及89個承建商，其餘批次預料二月初將會按工程項目的完工日期，派發給相關承建商。每張棚網均掛上一個電子追蹤標籤，掃描二維碼後便可知道棚網的生產地、批次、測試報告、購買棚網的承建商資料等，「集體採購行動的每一張棚網都會掛上RFID射頻技術追蹤系統，電話掃描裝置上的二維碼，就可以睇到棚網的訊息」。

穗禾苑工程承建商不在屋宇署項目名單中  未能參與今次集體採購

至於火炭穗禾苑工程承建商，由於不在屋宇署的項目名單中，未能參與今次集體採購。鄭定寕表示，議會會向相關承建商提供棚網生產商的資料，亦會盡快制定生產商「白名單」，日後如有其他承建商需要採購棚網亦可參考。

記者：謝宗英

攝影 : 吳艷玲

