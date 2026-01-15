宏福苑大火︱遇難者增至168人 鄧炳強：是最終數字不再更新 尊重家屬意願暫不公布名單

就宏福苑大火，保安局局長鄧炳強表示，死者人數新增至168人，較之前公布的161人增加7人，並已經通知他們家人並且確認身份。168名死者當中包括一名消防員、兩名室內裝修工人、五名地盤工人，以及10名外籍家庭傭工（九名印尼籍及一名菲律賓籍）。

死者人數增至168人 數字不會再更新

而死難者身份經牙齒及基因等科學鑑證辨認。他又強調，168名死者是最終數字，不會再作更新，而失蹤個案亦已經完成處理。警方表示，所有在事件中尋獲的遺體或遺骸已全部確證，並沒有任何遺骸有待確實身份。而所有向傷亡查詢中心查詢的宏福苑火災個案亦已全部核實，並沒有未能確認的失蹤人士。

現階段不會公開遇難人士名單

他指警方正就死因進行調查，待調查完成後，會向死因裁判官提交報告，如果死因裁判官決定要召開死因聆訊，屆時會在聆訊庭上透露死者資料。而在目前階段，鄧炳強說，為尊重家屬意願，不會公開遇難人士名單。

遇難者包括58男110女 年齡介乎6個月至98歲

警方公布，大埔宏福苑火災的遺體身份辨識及科學鑑證工作已經完成，確定共168人死亡，包括58男110女，年齡介乎六個月至98歲；四人送院後證實死亡，另外164人的遺體或遺骸在宏福苑現場尋獲。

相關新聞：港辦國際刑警全體大會｜鄧炳強赴京 周四率周一鳴等 與公安部副部長進行工作會議

鄧炳強昨晚（14日）離港赴京，今早（15日）率領警務處處長周一鳴一行，與公安部副部長徐大彤就今年年底香港首辦國際刑警組織全體大會進行工作會議。鄧炳強今午回港後見記者時表示，會議就最新罪案趨勢和面對的安全、保安風險，以及如何加強國際合作，和在全球性和區域性的安全議題作出討論。