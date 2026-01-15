紅山半島獨立屋涉僭建被票控7罪 業主商人陳天賜不認罪 2.26開審

2023年世紀暴雨揭露紅山半島多棟獨立屋涉僭建，其中包括松柏徑74號獨立屋，被指於花園、平台和天台等地方未獲批准作加建。持有該獨立屋公司「FUTURE OCEAN LIMITED」由傑青富商陳天賜和妻子共同擔任董事，案件今於東區裁判法院提堂，陳天賜代表公司否認不合法在未批租土地上建造構築物等7項傳票罪，主任裁判官張志偉將案訂於2月26日起進行6日審訊。

業主公司否認7傳票罪

FUTURE OCEAN LIMITED被地政總署票控1項不合法在未批租土地上建造構築物罪，以及屋宇署檢控的6項明知而未事先獲得建築事務監督的書面批准及書面同意，便展開或進行建築工程罪。陳天賜今作為公司代表應訊，否認全部控罪，表明審訊亦由自己處理，沒有法律代表。

控方透露會傳召15名證人，辯方則沒有任何證人，將會由控方嚴格證明被告曾干犯相關罪行。陳其後再度提及認罪協商事宜，張官澄清與法庭無關，須由控辯雙方自行協商。陳另表示本案並不嚴重，亦不涉及人命傷亡，擔心6天審訊浪費政府資源和時間，遂提出先進行一天審訊處理審期。張拒絕陳的要求，重申審期是由法庭依照案件涉及的證人數目等而決定，目前的審期是法庭預定，審訊時可按情況縮短。

世紀暴雨引發山泥傾瀉後，紅山半島多間獨立屋的業主因為涉嫌僭建而遭票控。資料圖片

張官最後確認，案件將在2月26日至27日，3月2日至5日進行中文審訊，預計需時6天。

陳天賜另持屯門黃金海岸獨立屋亦涉僭建遭票控

翻查資料，陳天賜另經公司「Global Event Limited」持有屯門黃金海岸獨立屋「幹華小築」，涉及多處僭建後未有依時清拆，被票控一項「沒有遵從命令」罪，案件將於1月30日再訊。

根據法例，任何人明知而違反《建築物條例》下的未事先獲得屋宇署的批准及同意，展開或進行任何建築工程罪，一經定罪，最高可處罰款40萬元及監禁兩年。

案件編號：ESS7753/2024、ESS20893-20898/2024

法庭記者：雷璟怡