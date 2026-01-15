宏福苑大火︱保良局捐贈電腦尚有剩餘 明後兩天加推派發（附詳情）

保良局早前為大埔宏福苑住戶派發手提電腦及平板電腦，以支援受災住戶學習、工作及日常生活所需。保良局表示，由於尚有少量電腦存貨，希望能夠讓更多人受惠，故安排本周五、六為還未領取電腦之家庭，或同一戶有多於一位在讀學生之家庭贈送電腦，數量有限，先到先得，送完即止。

保良局指，還未領取電腦之家庭可於周五（16日）到保良局田家炳小學領取手提電腦，同一戶有多於一位在讀學生之家庭的領取時間則安排在周六（17日），時間均為上午9時至下午5時。派發款式根據當時貨源而定，屆時需帶備文件，包括緊急救濟登記證、有效正本學生證/手冊（如適用）及身份證。

保良局再安排兩天派發手提電腦。保良局fb

1月10至11日，保良局一連兩日向宏福苑居民捐贈共1,715部手提電腦及平板電腦。資料圖片

領取詳情：

時間：

1月16日 9am-5pm

對象：還未領取電腦之家庭（每戶一部）

1月17日 9am-5pm

對象：同一戶有多於一位在讀學生之家庭（每戶額外一部）

地點：保良局田家炳小學（新界大埔第六區運頭塘邨）

資格：還未領取電腦之家庭、同一戶有多於一位在讀學生之家庭贈送電腦

聯絡方式： 2277 8333（9am-9pm）