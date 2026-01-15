Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

消防處聯屋宇署巡查9幢工廈 發現261項違規 包括阻塞逃生途徑等

社會
更新時間：14:50 2026-01-15 HKT
發佈時間：14:50 2026-01-15 HKT

消防處和屋宇署相當關注早前有傳媒報道個別工業大廈的消防安全問題，指已於去年12月29至31日針對工業大廈展開聯合巡查及執法行動，以保障公眾安全。

消防處及屋宇署人員於聯合行動中共巡查九幢位於九龍及新界多區的工業大廈，其間消防人員就不同火警危險發現共261項違規事項，包括逃生途徑被阻塞或鎖上；防煙門損壞、操作不良或被楔開；以及消防裝置或設備損壞或不在有效操作狀態等情況，已即時向負責人採取執法行動。

發出22張「消除火警危險通知書」

當中，就涉及阻塞逃生途徑的個案，消防處已提出三宗檢控，並發出22張「消除火警危險通知書」，要求相關人士在限定時間內消除火警危險。如相關人士未能於限期內遵辦「通知書」的規定，消防處會果斷提出檢控。

其間消防人員就不同火警危險發現共261項違規事項，包括逃生途徑被阻塞或鎖上。消防fb資料圖片
其間消防人員就不同火警危險發現共261項違規事項，包括逃生途徑被阻塞或鎖上。消防fb資料圖片

消防處於巡查期間亦發現部分大廈的防煙門及消防裝置或設備損壞，將向相關負責人發出「通知書」，並會繼續採取跟進行動。

13分間單位疑被非法用作住用用途

另外，屋宇署初步發現13個懷疑被非法用作住用用途的分間單位，現正作進一步調查，並已發信通知有關業主及佔用人盡快聯絡屋宇署人員，以便安排進入其單位視察，否則屋宇署會考慮向法庭申請進入處所手令。若確認有關單位被用作非法住用用途，將會根據《建築物條例》採取執法行動，包括着令中止有關住用用途及糾正危險情況。

屋宇署在行動中亦發現其中一幢工廈的逃生樓梯有失修情況，但整體樓宇結構沒有明顯危險。屋宇署已向有關大廈的業主立䅁法團發出修葺令，着令進行所需的維修工程。

