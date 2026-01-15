Grok涉深度偽造不雅內容 私隱公署主動聯絡了解 囑市民勿輕易提供個資予AI

私隱專員公署留意到人工智能（AI）聊天機械人Grok可被用作生成不雅或惡意照片及影片，正主動聯絡相關機構了解情況。公署提醒市民，若向AI聊天機械人提供個人資料生成AI內容，均須遵從《個人資料（私隱）條例》及相關保障資料原則的規定。不當或惡意使用AI聊天機械人生成不雅或惡意照片或影片可能違反《私隱條例》的規定，甚至干犯其他刑事罪行。

私隱專員公署早前已向發出《使用AI聊天機械人「自保」十招》。私隱專員公署圖片

提供安全使用AI聊天機械人貼士

私隱專員公署向市民提供安全使用AI聊天機械人的貼士，以保障個人資料私隱：

不要輕易與AI聊天機械人分享自己及他人的個人資料，若需要使用他人的個人資料生成AI內容，應先取得他人明確及自願的同意。若未經他人同意下使用其影像製作及／或發布AI內容，可能違反《私隱條例》

切勿利用AI聊天機械人生成非法內容，例如兒童色情影像。若涉及製作或發布兒童色情物品，可能違反《防止兒童色情物品條例》

細閱AI聊天機械人的私隱政策及使用條款，以了解個人資料會如何被收集、儲存、使用及分享

謹慎使用AI聊天機械人生成的內容，慎防非法、不準確、侵犯版權、含歧視或偏見的生成內容

私隱專員公署早前已發出《使用AI聊天機械人「自保」十招》以及《應對濫用人工智能深度偽造技術：給學校及家長的錦囊》，協助用戶保障自己和他人的個人資料私隱，並更安全地使用AI聊天機械人。