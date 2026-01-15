Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

渣馬2026｜70歲周潤發料重返十公里賽道 去年出戰半馬破自己紀錄

社會
更新時間：11:51 2026-01-15 HKT
發佈時間：11:51 2026-01-15 HKT

本港年度體壇盛事「渣打馬拉松2026」將於本周日（18日）舉行，吸引超過7萬名跑手參與。歷屆賽事均雲集政商界與娛樂圈名人，70歲國際影星「發哥」周潤發是否參賽、選擇哪一組別，一向備受公眾矚目。

或與律政司司長林定國同場較勁

根據大會提供的十公里參賽者名單，一名名為「CHOW Yun Fat」的選手已報名參賽。與去年選擇半馬不同，預料「發哥」今年將回歸十公里賽道。值得關注的是，發哥相信將與同樣報名十公里的律政司司長林定國同場競逐，為賽事增添看點。

翻查往績，周潤發2023年首次挑戰渣馬十公里，以1小時3分58秒完成；2024年轉戰半馬，成績為2小時26分08秒；去年再度出戰半馬，時間更進步至2小時24分33秒。他去年賽後曾表示，期望將來能在啟德體育園衝線，可見其對長跑運動的認真與熱忱。隨著賽事臨近，各界關注「發哥」今年能否再創個人佳績，並與一眾名人跑手在賽道上互相切磋。

記者：黃子龍

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-13 16:42 HKT
陳茵媺容貌大變裝扮樸素惹爭議：內地都不這麼穿了 為陳豪執行李顯好老婆本色
陳茵媺容貌大變裝扮樸素惹爭議：內地都不這麼穿了 為陳豪執行李顯好老婆本色
影視圈
17小時前
58歲女星癌指數持續飆升 患直腸癌兩年已安排後事放棄急救 望保尊嚴離世
58歲女星癌指數持續飆升 患直腸癌兩年已安排後事放棄急救 望保尊嚴離世
影視圈
15小時前
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
飲食
20小時前
被告萬日林當晚行凶後街頭被捕，官斥他將死者斬至幾乎身首分離，手法極為凶殘，依例判處終身監禁。
無業漢隨機斬殺七旬翁至近身首分離 事後扮作精神病人 官斥手法極凶殘判終身監禁
社會
2026-01-14 12:20 HKT
伊朗示威｜伊朗官台播放特朗普遇刺畫面　配字幕「今次不會失手」
02:27
伊朗示威｜伊朗官台播放特朗普遇刺畫面　配字幕「今次不會失手」
即時國際
5小時前
23歲苦命女患骨癌父母失聯 自簽做6次手術求生：媽說我是負累
23歲苦命女患骨癌父母失聯 自簽做6次手術求生：媽說我是負累
奇聞趣事
5小時前
49歲女星嫁細15年嫩夫婚姻現況曝光 自爆已無性生活 不介意老公畀錢解決生理需求
49歲女星嫁細15年嫩夫婚姻現況曝光 自爆已無性生活 不介意老公畀錢解決生理需求
影視圈
19小時前
「港式世紀發明」被封最垃圾傢俬？港女「閃腰」含淚警世爆共鳴：睇落好用，用過想喊｜Juicy叮
「港式世紀發明」被封最垃圾傢俬？港女「閃腰」含淚警世爆共鳴：睇落好用，用過想喊｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
影視圈
3小時前