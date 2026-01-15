渣馬2026｜70歲周潤發料重返十公里賽道 去年出戰半馬破自己紀錄
更新時間：11:51 2026-01-15 HKT
發佈時間：11:51 2026-01-15 HKT
發佈時間：11:51 2026-01-15 HKT
本港年度體壇盛事「渣打馬拉松2026」將於本周日（18日）舉行，吸引超過7萬名跑手參與。歷屆賽事均雲集政商界與娛樂圈名人，70歲國際影星「發哥」周潤發是否參賽、選擇哪一組別，一向備受公眾矚目。
或與律政司司長林定國同場較勁
根據大會提供的十公里參賽者名單，一名名為「CHOW Yun Fat」的選手已報名參賽。與去年選擇半馬不同，預料「發哥」今年將回歸十公里賽道。值得關注的是，發哥相信將與同樣報名十公里的律政司司長林定國同場競逐，為賽事增添看點。
翻查往績，周潤發2023年首次挑戰渣馬十公里，以1小時3分58秒完成；2024年轉戰半馬，成績為2小時26分08秒；去年再度出戰半馬，時間更進步至2小時24分33秒。他去年賽後曾表示，期望將來能在啟德體育園衝線，可見其對長跑運動的認真與熱忱。隨著賽事臨近，各界關注「發哥」今年能否再創個人佳績，並與一眾名人跑手在賽道上互相切磋。
記者：黃子龍
最Hit
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
2026-01-13 16:42 HKT
無業漢隨機斬殺七旬翁至近身首分離 事後扮作精神病人 官斥手法極凶殘判終身監禁
2026-01-14 12:20 HKT