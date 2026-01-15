Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

時任助理教師涉隱瞞受查以避免遭停職 被控3項欺詐罪提堂

社會
更新時間：11:35 2026-01-15 HKT
發佈時間：11:35 2026-01-15 HKT

31歲政府資助特殊學校時任助理教師，涉嫌沒有披露當時遭廉署調查，詐騙校方不暫停其職務及沒有終止聘任他，故再度遭廉署落案起訴3項欺詐罪。案件今早在西九龍裁判法院首次提堂，辯方申請將案件押後至3月19日，待向控方索取文件及提供法律意見，獲何慧嫻裁判官批准，期間被告續准以5千元保釋、及不得與證人討論案情。

被告游昇浩，是路德會啟聾學校(啟聾學校)前助理教師，被控3項欺詐罪。控罪指，他於2022年7月底至2023年12月初任職啟聾學校教師期間，沒有向學校披露他正接受廉署刑事調查及被刑事檢控，意圖詐騙而誘使學校不暫停其職務，以及沒終止聘任他。

案件編號：WKCC228/2026
法庭記者：黃巧兒

