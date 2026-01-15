機場去年接待6100萬旅客按年升15% 12月有8日客運量逾20萬人次

機管局公布，香港國際機場去年全年客運量錄得雙位數增長，共接待6,100萬人次旅客，較前年上升15%。強勁的聖誕旅遊旺季亦推動增長，12月期間共有8天單日客運量超過20萬人次。

2025年全年航班升降量達394,730架次，按去年上升8.7%；全年貨運量增長2.7%，達507萬公噸。

2025年12月，機場接待了580萬人次旅客，較去年同期上升13.5%；航班升降量按年增加7.1%，達35,920架次。當月訪港及過境／轉機旅客均錄得雙位數增長，其中往返中國內地、東南亞及北美地區的客運量增幅最為顯著。

機場兩個主要項目去年啟用

同月貨運量按年錄得3.6%增長至46.2萬公噸。出口及轉口貨運量均錄得增長，其中轉口量更錄得18%升幅，東南亞、歐洲及中國內地為增長最顯著的主要貨運市場。

香港機場管理局行政總裁張李佳蕙表示，2025年的強勁流量標誌着新的里程碑，鞏固了香港作為亞洲領先國際航空樞紐的地位。去年進一步拓展航空網絡，全球新增了30個航點，包括阿布扎比、布魯塞爾及達拉斯，並在主要航線增設班次。

香港國際機場去年亦啟用兩個主要項目，進一步加強服務大灣區旅客的多式聯運中轉服務，包括二號客運大樓的旅遊車候車大堂於9月率先啟用，為擴建後的二號客運大樓的首階段啟用設施，令大灣區旅客跨境陸路中轉國際航班更爲便捷；11月推出的「轉機停車場」服務則為自駕出行前往香港國際機場轉乘國際航班的大灣區旅客提供無縫連接體驗。