消委會實測︱8大共享充電器租借平台 7個導航「帶錯路」 同平台租金價差1.3倍

近年興起共享流動充電器租借服務，消費者委員會選取本港8個主要租借平台進行實測，發現7個平台的導航或定位功能在使用特定地圖時出現不同程度失準，5個平台的站點資料亦不完整。平台收費透明度普遍不足，僅2個會在操作頁面預先顯示站點收費。消委會建議服務商應在操作頁面清楚列明租金、每日收費上限及按金安排，並保持站點地址、座標、店名及營業時間準確，以減少爭議。

地址店名正確 座標誤標他處

消委會職員於去年11月至12月，選取8個主要透過手機平台運作的共享充電器租借服務進行48次租借及歸還實試，涵蓋平日及週末不同時段與地區，檢視其借還流程、導航準確度、收費透明度及客戶服務。

消費者能否順利依賴導航找到充電器，取決於平台站點座標資料能否與第三方地圖準確整合。實試結果顯示，8個平台雖均具備連接第三方地圖導航的功能，但其中7個曾出現導航路線相反、目標站點偏離實際位置或起點失準等情況。有4個以「小程序」操作的平台在使用特定地圖時較穩定，但用另兩種地圖時卻較失準；其餘4個以自家App為主的平台情況則相反。

有5個平台部分站點資料不準確，令用戶難以尋找。例如在葵涌某商場，有平台僅顯示站點在「2樓」及商戶照片，卻未列出舖號，實試員遍尋該層仍無果。另一次在太子，有平台顯示的店名和地址正確，但座標卻誤標在距離頗遠的旺角。

更嚴重的是地址與座標均不準確。例如北角碼頭一次實試中，有平台顯示的地址與座標均指向東側碼頭，但站點實際設於西側碼頭閘內，非渡輪乘客無法進入，最終只能改往別處租借。

同平台租金可差1.3倍

收費方面，僅2個平台採用所有站點統一的固定收費模式，較易掌握。其餘6個則按站點位置或合作商戶釐定收費，同一平台30分鐘租金最多可相差近1.3倍；每日收費上限差距更大，同一平台內可超過2.3倍。

消委會籲租借前先查後備站點

消委會建議，消費者選用服務時應留意，平台顯示的站點營業時間及地圖位置可能與實際有落差。租借前宜先查看同區至少一至兩個可歸還站點作為後備，避免歸還時耗時尋找。此外，應善用平台提供的免費時段，檢查充電器電量、輸出是否正常及是否符合需要，若無法正常運作，可即時歸還或更換。

記者：蔡思宇