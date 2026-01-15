消委會 · 足部護理霜｜韓國Derma:B每毫升$1.1獲五星 SABON、ORIGINS保濕表現佳
發佈時間：10:21 2026-01-15 HKT
冬天濕度較低，市民或會選用足部護理霜護理雙腳肌膚。消費者委員會今日（15日）公布一項足部護理霜調查報告，在市面上挑選10款樣本進行保濕效能試驗和化學檢測，，包括SABON、Derma:B、Dr. Scholl及ORIGINS，結果顯示全部樣本持續使用均有不錯的保濕效果。半數樣本在連續使用14日後，已可提升足部皮膚水分含量平均逾50%；連續使用28日後，4款樣本更可提升皮膚水分含量平均逾70%，保濕效果較突出。化學安全方面，3款樣本檢出香料致敏物，濃度達到歐盟需要標示的水平，惟只有其中1款有標示於成分列表中。當中1款同時檢出游離甲醛，有機會令對甲醛過敏的人士出現過敏反應。
半數樣本兩周見效 四款產品表現突出
消費者委員會在去年9月至11月期間進行該項評測，在市面上挑選10款樣本進行保濕效能試驗 and 化學檢測，產品價格介乎50至305元。並邀請了超過160位年齡介乎40至50歲的亞洲女性，進行為期28日的試用。
在使用14日後，半數樣本已能將腳踭皮膚的水分含量平均提升超過50%。若持續使用至28日，更有4款樣本表現突出，包括SABON、Derma:B、Dr. Scholl及ORIGINS，能將水分含量平均提升逾70%，長效保濕效果卓越。表現突出的4款其中2款獲消委會最高評分，當中最便宜的產品為韓國製、88毫升的Derma:B，僅88元，媲美以色列製、150毫升的260元SABON。
▼▼即睇10款產品評分▼▼
|品牌
|來源地
|容量
|價格
|估計每次費用
|總評
|SABON
|以色列
|150毫升
|$260
|$3.5 (每日2次為$7.0)
|5
|Derma:B
|韓國
|80毫升
|$88
|$2.2 (每日2次為$4.4)
|5
|Dr. Scholl
|日本
|70克
|$70
|$2.0 (每日2次為$4.0)
|4.5
|ORIGINS
|美國
|150毫升
|$305
|$4.1 (每日2次為$8.2)
|4.5
|mannings
|馬來西亞
|50克
|$55
|$2.2 (每日2次為$4.4)
|4.5
|安潔 Aiken
|馬來西亞
|50克
|$50
|$2.0 (每日2次為$4.0)
|4.5
|SOfliSSe
|韓國
|40毫升
|$60
|$3.0 (每日2次為$6.0)
|4
|美國雅兒 PALMER'S
|美國
|60克
|$55
|$1.8 (每日2次為$3.6)
|4
|優姿 ELLGY
|馬來西亞
|50克
|$89
|$3.6 (每日2次為$7.2)
|3.5
|Baby Foot
|日本
|100克
|$78
|$1.6 (每日2次為$3.2)
|3.5
化學安全成隱憂 三成樣本標示不全
儘管保濕效果理想，但在化學安全測試中卻發現隱憂。報告指出，有3款樣本檢出的香料致敏物濃度，已達到歐盟《化妝品條例》中需要強制標示的水平，包括ORIGINS、優姿 ELLGY及Baby Foot，但當中僅有ORIGINS在成分列表中作出標示。其中優姿 ELLGY亦檢出0.014%的游離甲醛。
在產品標籤方面，亦有3款樣本未能提供詳細的中文或英文成分列表，其中1款更完全沒有標示生產日期或使用期限，令消費者無法掌握關鍵產品資訊。
專家：足部乾燥不容忽視 糖尿病患者更需留神
香港足病診療師協會會長王映芝女士解釋，足部皮膚長期缺水會失去彈性，增加角質層硬度，容易引致龜裂、厚繭甚至雞眼，長者尤為常見。
香港中文大學內科及藥物治療學系陳重娥教授則特別提醒，糖尿病患者因病情可能引致神經和血管系統受損，皮膚容易變得乾燥，更應重視足部護理，避免因龜裂造成傷口感染。
消費者選購及使用建議
消委會建議消費者在選購足部護理霜時，應仔細檢視成分列表，避開已知的致敏物質。若有厚繭問題，可選擇含有尿素（Urea）或水楊酸（Salicylic Acid）等去角質成分的產品。
在使用上，建議沐浴後先擦乾雙足，坐下塗抹並充分按摩，待皮膚完全吸收乾爽後才走動，以免滑倒。對於極度乾燥的皮膚，可嘗試晚間「雙層護理」：先塗抹保濕霜，15分鐘後再薄塗一層凡士林等鎖水產品，加強護理效果。即使情況改善，仍應持之以恆，方能維持足部肌膚的健康狀態。