樂齡人士消費投訴｜七旬婦遭狂Sell 40萬美容療程 550次療程要2年做完？美容院因一原因拒退款

【消委會／投訴／美容療程／電視／眼鏡】消委會發布新一期《選擇」月刊，當中有多個樂齡人士對不同服務不滿而作出投訴。有消費者在美容院購買合共逾30萬的美容療情，當中未使用完的療程達550次，但有效期僅兩年；有消費者在眼鏡店配眼鏡，店員僅告知一塊鏡片的售價，令投訴人大失預算；亦有消費者以逾萬元的價格購買智能電視，獲告知有工作人員教導如何使用串流平台，惟最終未有兌現承諾。

投訴人馮先生是一位80 多歲的長者，他計劃更換家中的電視，電器店店員推介 A 品牌最新型號的 48 吋 OLED 電視，並告知馮先生該型號具備高畫質及內置免費串流平台優惠。馮先生過往甚少接觸智能電視或相關應用程式，擔心無法操作串流平台。店員指負責安裝電視的技術人員會為投訴人完成設定，並示範基本操作，確保投訴人明白如何使用串流平台。馮先生聽到這個保證後，便以約$12,500 購買該電視。

及至安裝當日，技術人員在完成安裝後便立即離開，沒有教導馮先生如何使用串流平台，亦沒有提供任何操作指引。馮先生嘗試自行操作，惟電視出現錯誤訊息，因此透過即時通訊軟件聯絡電器店店員。其後，馮先生收到代理商來電，表示可以安排技術人員兩日內上門檢查，惟等待逾一星期仍未接獲代理商進一步通知。馮先生遂向消委會求助，希望協助安排更換其他型號的電視。

A 代理商在調停下願意免費派人上門教導使用電視有關功能，個案得以成功解決。

返回目錄

70 多歲的吳女士自 2022 年起多次光顧 B 美容院。她表示自己的視力及身體問題，難以在短時間內閱讀及理解複雜的合約條款，因此在療程進行期間經常被推銷新療程時均只能依賴職員的口頭講解。

吳女士稱若拒絕購買，預約下一次療程時便經常被告知已客滿，因此在 2022 年至 2023 年間多次同意購買合共逾30萬療程。儘管吳女士仍有大量療程未有使用，但在2024年再購買7萬元療程並已繳付全款，並於2025年再購買35,000元療程，並中先繳付9000元，餘下2萬6千元則稍後支付。

吳女士後來要求 B 美容院提供未使用的療程數目，才發現尚有逾 550 次，即使每兩星期使用一次，亦需要超過 20 年才能用畢，但療程有效期只剩兩年。吳女士認為療程數量已明顯超出實際需要，加上考慮到預約困難，因此質疑B美容院的銷售手法，遂向消委會求助，要求取消2024年至2025年的交易，退還已繳付的$79,000，以及取消未繳付的26000元。

B 美容院回覆消委會，表示職員於銷售過程中已清楚講解療程內容、金額及條款，包括不可退款條款，並獲簽名作實，因此未能取消價值26,000 餘額。然而，吳女士不接受方案，消委會已建議她可以考慮諮詢法律意見，或申請消委會的「消費者訴訟基金」。

返回目錄

投訴人李先生計劃利用長者醫療券資助購買一副漸進眼鏡，到 C 眼鏡店查詢時已表明連醫療券的預算為1,500元 ，職員向他介紹1,500元及1,980元眼鏡連鏡框套餐；李先生以200元接受驗眼服務。職員其後指根據其老花度數，兩款套餐的鏡片均不適合，遂建議李先生分開選購鏡架及鏡片，獲店員口頭報價分別為4,000元及1,600元，李先生最終選擇了1,600元鏡片及900元的鏡架，然而職員卻開出一張3,100元收據。最終李先生同意購買，當中1,000 以醫療券支付。李先生不滿 C 眼鏡店先以優惠套餐作招徠，加上職員推銷時未有說明報價是以一枚鏡片為單位，有誤導之嫌，因此向消委會求助，要求 C 眼鏡店退回差價。

消委會跟進後，C 眼鏡店指出，職員在介紹鏡片時已說明鏡片價格，但明白李先生對報價的理解存在落差，引致雙方在溝通上出現誤會。在消委會的調停下，C 眼鏡店提出將鏡片免費升級至具備變色功能的漸進鏡片，獲投訴人接受，個案得以順利解決。

返回目錄

消委會5大貼士

在選購智能產品時，可向店員説明自己的使用習慣、對智能產品及功能的熟悉程度，及查詢代理商有否提供安裝及售後支援；消費者可在技術人員上門安裝時把握機會要求示範常用操作，並親身嘗試以確認懂得使用；

部分串流平台可能設有免費試用時段或基本服務免費，消費者須留意試用期結束後或升級服務是否需要收費，亦要仔細了解取消訂閱的程序及時限，以免產生不必要的費用；

美容療程多屬預繳式消費，消費者在購買前宜以自身實際需要及身體狀況為主要考量，即使與美容師關係友好或遇到積極推銷，也不宜匆忙作出購買決定，亦不必有拒絕相熟美容師的心理包袱。

消費者亦應了解自己尚未使用的療程種類、次數及有效期，以便更準確地評估自己的實際需要；

若計劃北上配眼鏡，除考慮價格因素外，消費者亦應考慮眼鏡配處的方便性，因配戴新眼鏡適應需時，期間可能需要往返內地尋求視光師調整眼鏡，相關交通及時間成本因而增加，同時亦須注意跨境消費的風險；

家人在徵得長者同意後可協助檢查賬單、銀行月結單等資料，亦可主動為他們講解冗長繁複的合約條款，並陪同簽署合約

返回目錄