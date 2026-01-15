港鐵：高鐵去年載客量錄逾3000萬人次 按年增近17% 會與本港旅遊業界進一步推廣高鐵遊

【港鐵/高鐵/內地站點網絡/高鐵遊】越來越多港人熱衷乘搭高鐵北上。作為高鐵的營運者，港鐵一直積極與內地單位及兩地政府相關部門緊密溝通及協作。港鐵公司過境鐵路總管王家明接受《星島》訪問時總結過去一年高鐵的表現，形容「去年是高鐵碩果豐收的一年」，包括全年載客量錄得逾3000萬人次，按年增長近17%，內地站點網絡亦將在本月26日擴展至110個。此外，港鐵會與本港旅遊業界進一步推廣高鐵遊，未來亦會研究推出接駁專列轉乘內地特色旅遊列車，並積極推動「高鐵+航空」聯運服務，同時持續提升站內設施及服務，豐富乘客體驗。展望未來，港鐵會與內地鐵路單位及兩地政府部門緊密協作，持續擴展網絡，提升短途出行靈活性，充分發揮「一小時生活圈」潛力。

1.26起新增南京、無錫及合肥等城市站點 顯著提升網絡覆蓋面

高速鐵路（香港段）自2018年通車至今，累計載客量已突破一億人次。直達內地站點由通車初期44個增至目前96個，本月26日起將新增南京、無錫及合肥等著名城市站點，顯著提升網絡覆蓋面。王家明指，高鐵網絡已全面覆蓋深圳、廣州等7個大灣區主要城市，並已透過加密班次及引入臥鋪列車至北京及上海，每日前往上海的列車亦會在本月26日起增至3班，強調是「進一步鞏固與大灣區及長三角經濟圈的互聯互通」。

港鐵攜手旅遊業界 積極推廣「高鐵遊」

王家明表示，在高鐵帶動下，港人乘搭高鐵旅行的潮流愈發強勁，約有70%的高鐵乘客出行目的為休閒旅遊。他提到，隨着本港高鐵網絡擴展，陸續開通多條通往張家界、鳳凰古城、西安、成都等旅遊名城的長途綫。

至於大約3小時車程的站點如潮汕地區，王說最受港人歡迎，「我哋調查顯示，現時長途5大受歡迎站點分別為汕尾、廈門、汕頭、長沙南、潮汕。睇得出潮汕地區綫路係非常之受到乘客歡迎」，港鐵會攜手旅遊業界，積極就推廣「高鐵遊」緊密協作。他提到，去年安排逾60班旅遊專列，熱門目的地涵蓋韶關、張家界及潮汕等地，深受乘客好評。

「靈活行」日均使用人次逾2000

乘客方面，王說香港西九龍站是最受內地訪客歡迎的陸路口岸，而香港居民佔整體客運人次的比例，亦由通車初期約30%增至目前約47%，其餘為內地及海外旅客，反映高鐵促進兩地人員互動與交流。他指出，港鐵配合乘客需求，推出不同便利服務，其中「靈活行」方便往返香港及深圳的高鐵乘客即日更改車次，現時日均使用人次超過2000人。

港鐵亦致力提升乘客出行體驗。王說，已於西九龍站引入特色餐飲、食肆及零售商店，優化購物及飲食區環境，自通車以來，零售及餐飲面積增加逾20%。近年亦引入銀行個人理財中心及持牌虛擬資產交易所等，配合香港國際金融中心地位。站內也曾舉辦品酒大師班及品牌簽售活動等，豐富旅客體驗，更有乘客專誠乘高鐵前來參與 。

記者 謝宗英

攝影 葉偉豪