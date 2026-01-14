馬會與外交部駐港公署簽署合作協議 深化青年外交教育 培養國家視野
發佈時間：19:00 2026-01-14 HKT
香港賽馬會與外交部駐香港特別行政區特派員公署今（14日）簽署為期3年的合作協議，進一步加強對「香港盃外交知識競賽」及「香港大學生外交夏令營」的支持。雙方將攜手深化香港青少年對國家外交事業及國情的認識，增強國家認同感與民族自豪感，為香港培育具備國家視野與國際競爭力的下一代。
馬會代表拜會公署特派員崔建春
簽約儀式前，馬會代表拜會了外交部駐港特派員公署特派員崔建春。崔建春充分肯定了馬會長期以來對「香港盃外交知識競賽」的堅定支持，並鼓勵馬會繼續發揮獨特優勢，助力香港更好融入和服務國家發展大局、深化國際交往合作。
馬會與公署多年域緊密合作 未來3年雙方深化協作
馬會主席廖長江表示，青年發展是馬會長期關注的重點工作。馬會與公署多年來在此領域緊密合作，奠定了堅實基礎。未來3年，雙方將深化協作，助力香港青年深入認識國家外交事業。馬會亦將繼續透過體育、文化藝術、公益慈善和區域融合等多維度工作，積極貢獻國家及大灣區發展，並憑藉獨特的國際網絡和專業經驗，致力鞏固香港作為連接內地與世界的「超級聯繫人」角色。
馬會自2009年起持續支持公署舉辦「香港盃外交知識競賽」，資助優勝學生前往內地城市參訪，親身體驗國家發展，活動成效顯著。競賽規模及後持續擴大，2025年吸引全港近8萬名中小學生參與，參加人數創歷年新高。
今年，馬會進一步加大支持力度，將合作延伸至「香港大學生外交夏令營」，資助香港大學生前往內地及「一帶一路」沿線國家進行研習交流，拓寬國際視野。
