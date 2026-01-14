馬會與外交部駐港公署簽署合作協議 深化青年外交教育 培養國家視野

香港賽馬會與外交部駐香港特別行政區特派員公署今（14日）簽署為期3年的合作協議，進一步加強對「香港盃外交知識競賽」及「香港大學生外交夏令營」的支持。雙方將攜手深化香港青少年對國家外交事業及國情的認識，增強國家認同感與民族自豪感，為香港培育具備國家視野與國際競爭力的下一代。

馬會代表拜會公署特派員崔建春

簽約儀式前，馬會代表拜會了外交部駐港特派員公署特派員崔建春。崔建春充分肯定了馬會長期以來對「香港盃外交知識競賽」的堅定支持，並鼓勵馬會繼續發揮獨特優勢，助力香港更好融入和服務國家發展大局、深化國際交往合作。

外交部駐港特派員公署特派員崔建春（右）與馬會主席廖長江（左）會面交流。馬會提供

在公署特派員崔建春（後排右三）、副特派員花有（後排右二）、新聞及公共關係部副主任鄭莉萍（後排右一），聯同馬會主席廖長江（後排左三）、行政總裁應家柏（後排左二）及公司事務執行總監譚志源（後排左一）的見證下，公署發言人兼新聞及公共關係部主任黃景睿（前排右）與馬會內地事務部主管陳岳鵬（前排左）代表雙方簽署合作協議。馬會提供

馬會拜訪公署，雙方簽署合作協議。簽約儀式上，公署特派員崔建春（右四）、副特派員花有（右三）、發言人兼新聞及公共關係部主任黃景睿（右二）、新聞及公共關係部副主任鄭莉萍（右一），聯同馬會主席廖長江（左四）、行政總裁應家柏（左三）、公司事務執行總監譚志源（左二）及內地事務部主管陳岳鵬（左一）合照。馬會提供

馬會與公署多年域緊密合作 未來3年雙方深化協作

馬會主席廖長江表示，青年發展是馬會長期關注的重點工作。馬會與公署多年來在此領域緊密合作，奠定了堅實基礎。未來3年，雙方將深化協作，助力香港青年深入認識國家外交事業。馬會亦將繼續透過體育、文化藝術、公益慈善和區域融合等多維度工作，積極貢獻國家及大灣區發展，並憑藉獨特的國際網絡和專業經驗，致力鞏固香港作為連接內地與世界的「超級聯繫人」角色。

馬會自2009年起持續支持公署舉辦「香港盃外交知識競賽」，資助優勝學生前往內地城市參訪，親身體驗國家發展，活動成效顯著。競賽規模及後持續擴大，2025年吸引全港近8萬名中小學生參與，參加人數創歷年新高。

今年，馬會進一步加大支持力度，將合作延伸至「香港大學生外交夏令營」，資助香港大學生前往內地及「一帶一路」沿線國家進行研習交流，拓寬國際視野。