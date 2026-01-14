渣馬2026｜博覽會啟德體藝館舉行 今起可領跑手包 新設「號碼布查核站」防資料錯誤

一年一度「渣打香港馬拉松2026」將於周日（18日）舉行，今年「渣打香港馬拉松博覽會」再次於啟德體藝館舉行，跑手除了可於今（14日）起一連4日到啟德體藝館領取跑手包，更可參觀同場的博覽會。現場設有43個遊戲、運動品牌及活動攤檔，讓一眾跑手補給裝備，公眾人士也可免費入場。今年亦增設「號碼布查核站」，供跑手查核號碼布及計時晶片的資料是否一致。

渣馬博覽會首日人流暢旺 攤位較去年增25%

博覽會首日開放吸引一眾跑手入場參觀，現場一共有43個不同的攤檔，數量較去年增加25%。除了有各大運動品牌，亦設有多個遊戲攤檔及「渣馬」打卡裝置。各個打卡裝置均排起長長人龍，不少人舉起號碼布拍照留念。主舞台亦將舉行不同主題分享會及表演，包括專業人士介紹賽前及賽後護理、營養補給等等。

渣馬博覽會增設「號碼布查核站」 跑手讚高效有用

今年博覽會亦增設「號碼布查核站」，跑手只需將號碼布放在感應器上，便可讀取號碼布上的計時晶片。跑手可以查核其個人資料是否正確，包括姓名、性別、號碼布號碼、參與賽事組別及起跑時間等，以多重核實號碼布及計時晶片上的資訊是否一致。若跑手的資料有誤，現場可以即時更正。

今年參加半馬賽事的黃先生體驗了「號碼布查核站」後表示，整個過程很快，可以查核到資料是否正確，「之前有些較小型的賽事，號碼布成日都有混亂，所以都有作用的。」。他亦表示，領取選手包的人龍頗長，但自己較早過來排隊，進入櫃檯後，領取過程約一、兩分鐘便完成，故順道參觀博覽會，到場後他認為參展的品牌「比想像中少，見到其他比賽的會有多些運動品牌參展」。

深圳跑手盼感受在港跑半馬氛圍

同樣是參加半馬的深圳旅客黃先生稱，今次是第一次參加渣馬，期待可感受在港跑半馬的氛圍，目標在1小時40分鐘完成，「主要按照自己的節奏去跑，平常心參加，這裏好多高手的，我的速度也是一般般」。他稱，以內地人身份報名「程序很容易」，也是在網站申請再抽籤，「在福田口岸過來很快，我平時也經常來港爬山，風景好又乾淨，但從未試過在路上跑，所以很想嘗試一下。」

黃先生在場內購買了鎮痛噴霧，「我自己就很少抽筋的，除了自己備用，如果路上有其他人不舒服，也可以幫下他們」。為防止抽筋及身體不適，他準備了鹽糖及能量啫喱，「約5公里或半小時吃一支能量啫喱，因為當日天氣較熱，跑步來說最好的溫度是在10度」。對於新增的「號碼布查核站」，他亦表示有興趣，稍後也會去體驗一下。

渣馬10公里跑手讚領取選手包順暢 料1小時完賽

首次參加渣馬10公里賽事的陳小姐表示，領取選手包的整個過程比想像中順利，「因為我算是較早來排隊，加上裏面分了不同組別隊伍去領取，每一組人手都很充足，剛才進來都是10分鐘內就完成了」。她稱，近兩年才開始報名參加長跑，今次是第一次抽中渣馬，「上年報了名但沒抽中，所以都好開心」，雖然沒有經常進行訓練，但參考平時在其他賽事的成績，預計在一小時左右可以完成，「最近會多些休息，不會加強訓練」。

記者：何姵妤

攝影：何健勇