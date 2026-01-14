旅發局邀周深拍短片 宣傳港產文化多重魅力 粵語演繹《花樣年華》、《食神》經典台詞

內地歌手周深於啟德體育園主場館舉行跨年及元旦演唱會，成為該場館開幕以來首個跨年演唱會，同時亦是首位內地歌手在啟德主場館舉行演唱會。藉此契機，旅發局特別邀請周深體驗港產文化和城市風情，並拍攝宣傳短片《深聲漫遊》，透過他的探索視角，展現真摯感受，呈現港式情懷獨有的吸引力，拉近旅客與香港的情感連接。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（14日）亦在社交平台轉載有關短片，並對感謝周深對香港的愛，期待他很快再來。

周深：黃金年代港產片承載無數回憶

周深表示，香港一直是自己很嚮往的城市，黃金年代的港產片承載他的無數回憶。他亦指，這次能親身走進經典港產片場景來感受它們的溫度，與大家分享對香港的情感，真的是一段非常難忘的旅程。他亦在短片中向全球粉絲及旅客發出誠摯邀請，希望大家一起跟隨自己喜歡的電影和歌探索香港，感受港式文化的獨特韻味與深厚情懷。

以經典台詞開啓光影旅程

短片中，在旅發局的安排下，周深親身走訪多個香港旅遊熱點，重溫經典港產片台詞，並嘗試以粵語重新演繹，分別在標志性紅色帆船、地道餐廳和藝穗會體驗維港風情、多元美食與藝術文化，並打卡留念。他分享自己對香港的情感正正是源自他對港產片、港產文化深深的愛與記憶，希望這次漫遊香港，能「一起遇見鏡頭外的故事」。

此次香港之行的首站，周深便登上香港標志性的紅色帆船，他即興用粵語深情演繹港產片《花樣年華》的經典台詞：「如果有多一張船飛， 你會唔會同我一齊走？」來呼應眼前的景致。當在船上欣賞到尖沙咀鐘樓這個傳統地標性景點時，周深倍感興奮與感動，指自己對香港的感覺，是存在港劇當中，稱讚香港非常熱鬧又非常國際化， 是個非常立體的城市。他特意在船上打卡維港天際線，記錄這段與港產經典共鳴的海上旅程。

每到一個城市開演唱會，周深都會探索當地美食，用味蕾加深對城市的記憶，這次香港之行自然也不例外。他對港產片《食神》中的經典台詞記憶猶新：「只要有心，人人都係食神」，希望自己此行也能做一回「食神」，嚐盡香港美食。從星級餐廳的精緻料理、世界級酒吧的匠心雞尾酒，到街頭茶樓與茶餐廳的煙火氣息，每一道美食、每一個場景，都讓周深感覺像是沉浸在港產片中的光影片段中，深刻體會到香港多元且極致的飲食文化魅力。他大讚在地道茶餐廳品嘗到的菠蘿油、蛋撻和紅豆冰，感嘆香港好吃的東西實在是太多，吃到香港的美食會覺得距離很近，如港劇中的主角，每一口都是美味。

沉浸港產片情懷城市風景

旅發局還特意邀請周深來到香港文化與藝術表演地標、超過百年的一級歷史建築—藝穗會，這裡也是港產片《金枝玉葉》的取景地。其中一個取景地點主樓梯，至今仍保留著倉庫年代的瓷磚牆身與牆上的浮雕裝飾，充滿歷史韻味，周深化身旅人，駐足打卡，感受這份獨特的港式懷舊情懷。他更在昔日用作處理冰塊、加工肉類及奶製品的空間，如今已活化為充滿創意氣息的地下劇場做回表演者，周深在該處清唱代表作《大魚》。

在藝穗會感受百年建築的光影魅力後，周深還特別介紹周邊中環一帶的豐富體驗。他特別强調這裡匯聚了許多電影拍攝地，如都爹利街、文武廟、中環街市等，街巷間的光影同樣承載著港產片記憶。除此之外，他還特別希望大家能走訪以香港電影為主題的旅遊熱點，包括於二級歷史建築舊油麻地警署最新呈現的「油蔴地警署光影之旅」展覽，親身體驗那份獨特的港產電影文化氛圍。